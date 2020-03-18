Свежий номер «толстушки» можно заказать в «Е-доставке» и «ГиперМолл»

Сегодня многие белорусы решают повременить с привычными походами на шоппинг в крупные торговые центры, в магазины шаговой доступности и даже в газетные киоски.

Тем более что посещению мест со скоплениями людей, есть альтернатива: большое количество товаров из ассортимента гипермаркетов можно заказать онлайн в «Е-доставке» или «ГиперМолле». Кроме продуктов и повседневных покупок не забудьте добавить в корзину свежий номер «Комсомолки»-«толстушки». Тогда газета прибудет к вашему порогу вместе с остальными покупками!

Сервис позволит читать любимую «толстушку» в привычном бумажном формате и по выгодной цене не выходя из дома. Это просто и удобно даже для тех, кто с интернетом пока на уважительное вы.

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