2020-03-18T14:34:36+03:00
Минск
КП Беларусь

Свежий номер «толстушки» можно заказать в «Е-доставке» и «ГиперМолл»

Любимую «Комсомолку» вам привезут прямо домой
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Не упустите шанс быть в курсе событий с «Комсомолкой»!Не упустите шанс быть в курсе событий с «Комсомолкой»!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Сегодня многие белорусы решают повременить с привычными походами на шоппинг в крупные торговые центры, в магазины шаговой доступности и даже в газетные киоски.

Тем более что посещению мест со скоплениями людей, есть альтернатива: большое количество товаров из ассортимента гипермаркетов можно заказать онлайн в «Е-доставке» или «ГиперМолле». Кроме продуктов и повседневных покупок не забудьте добавить в корзину свежий номер «Комсомолки»-«толстушки». Тогда газета прибудет к вашему порогу вместе с остальными покупками!

Сервис позволит читать любимую «толстушку» в привычном бумажном формате и по выгодной цене не выходя из дома. Это просто и удобно даже для тех, кто с интернетом пока на уважительное вы.

Не упустите шанс быть в курсе событий с «Комсомолкой» и не болейте!

«Комсомолку» можно заказать с доставкой на дом

«Комсомолку» можно заказать с доставкой на дом

https://e-dostavka.by/catalog/4656.html

https://gipermall.by/catalog/5807.html

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