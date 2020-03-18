2020-03-18T15:08:50+03:00
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КП Беларусь

Премьеру фильма «Авантюры Прантиша Вырвича» перенесли на май

Правда, журналисты и кинематографисты успели посмотреть новое белорусское кино на неофициальной презентации.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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«Авантюры Прантиша Вырвича» - это не претендующая на правду увлекательная история.«Авантюры Прантиша Вырвича» - это не претендующая на правду увлекательная история.
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16 марта фильм «Авантюры Прантиша Вырвича» режиссера Александра Анисимова смогли увидеть все причастные к съемочному процессу и журналисты. Гендиректор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский сказал:

Постер белорусского фильма.

Постер белорусского фильма.

- Мы сделали все, что могли, в этих условиях. Я считаю, что команда справилась, а дальше пусть голосуют зрители. В любом случае с Людмилой Врублевской мы продолжим сотрудничество и считаем, что это хороший опыт, когда мы создаем фильмы по произведениям наших современных авторов, которых любят и читают. Директор киностудии говорил, что через неделю нас ждет сюрприз. Наверняка он не имел в виду, что официальную премьеру в кинотеатрах страны перенесут с 19 марта на май. Тем не менее это случилось. Официально - из-за коронавируса. Однако многие заметили в картине много сюжетных нестыковок из-за того, что предполагалось сделать телеформат в четыре серии, а потом его ужали до полного метра для больших экранов.

К тому же картину обещали перевести на белорусский язык. Благодаря паузе фильм сможет выйти в большой прокат сразу на двух языках.

- Это инициатива киностудии и моя в частности - переозвучить фильм на белорусском. Так что белорусскоязычной версии - быть! - заметил Владимир Карачевский.

Георгий Петренко сыграл одну из главных ролей - бедного шляхтича Прантиша Вырвича.

Георгий Петренко сыграл одну из главных ролей - бедного шляхтича Прантиша Вырвича.

«Авантюры Прантиша Вырвича» сняты по роману писательницы Людмилы Рублевской. Бедный шляхтич Вырвич и алхимик Бутрамей Лёдник познакомились при странных обстоятельствах и подружились. Волею автора они оказываются в центре борьбы за трон Речи Посполитой, за который сражаются магнаты Радзивиллы, Сапеги и Багинские. В картине снимались только белорусские актеры: главные роли исполнили Георгий Петренко и Иван Трус. Очень хороши Виктор Манаев, Вероника Пляшкевич, Вячеслав Павлють, Ева Аникей, Дмитрий Есеневич, Сергей Чекерес, Сергей Жбанков и другие.

Иван Трус и Георгий Петренко сыграли в фильме друзей-авантюристов.

Иван Трус и Георгий Петренко сыграли в фильме друзей-авантюристов.

Заметим, что «Авантюры Прантиша Вырвича» - одна из двух художественных картин, которую «Беларусьфильм» снял в прошлом году. Премьера второго фильма - «Купала» - о биографии известного белорусского поэта состоится только осенью, хотя он уже готов. Связано это с тем, что «Купалу» хотят представить на международных фестивалях и уже подали заявки на несколько фестивалей класса А.

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