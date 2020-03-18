Доллар в Беларуси поставил новый рекорд

В режиме турбулентности валютный рынок находится уже вторую неделю. На торгах 18 марта рухнул российский рубль, а вслед за ним и белорусский: за сутки курс доллара вырос на 7 копеек до 2,44 рубля (+3,13%). Подорожала и европейская валюта - ее курс вырос на 5 копеек до 2,68 рубля (+1,92%). Российский рубль подешевел на 3 копейки (-1,06%) - за сотню российских рублей на торгах давали 3,16 белорусских.

В обменниках цифры еще более шокирующие: доллар можно купить по 2,48 - 2,50, евро - по 2,72 - 2,75 рубля. Падение курса объясняется, главным образом, падением котировок нефти. Так, вечером 17 марта цена барреля марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 30 долларов и составила всего 28,3 доллара. Так мало нефть еще не стоила.

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