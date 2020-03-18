Приготовиться: в выходные 21 и 22 марта в Минске закрывают пять станций метро

Представители «Минскметростроя» и УП «Столичный транспорт и связь» еще осенью прошлого года предупреждали о том, что этой весной некоторые станции столичного метро будут временно закрыты. Причина - врезка стрелки пути третьей линии в действующие пути второй линии. Делать это будут на перегоне между станциями «Фрунзенская» и «Молодежная».

Изначально транспортники и строители обещали справиться с задачей за пять дней, однако потом сказали, что уложатся в два. И вот этот момент настал: 21 и 22 марта, то есть в ближайшие выходные будут закрыты станции «Каменная Горка», «Кунцевщина», «Спортивная», «Пушкинская» и «Молодежная». Работы пройдут с 1.30 21 марта до 5.00 23 марта. То есть в штатном режиме метро заработает утром в понедельник.

ЧТО ВЗАМЕН?

Вариантов несколько.

Во-первых, от «Каменной Горки» до «Фрунзенской» можно будет доехать троллейбусами №13 (ДС «Сухарево-5» - «Городской Вал») и №13Д (ДС «Запад-3» - «Городской Вал»). Время движения - с 5.20 до 1.00, интервал движения - 6 - 8 минут.

Во-вторых, от «Каменной Горки» до «Октябрьской» пустят скоростной автобус №913С, который будет двигаться со следующими остановками: станции метро «Каменная Горка», «Кунцевщина», «Спортивная», «Пушкинская», Кальварийская (около метро «Молодежная»), «Фрунзенская», Замчище (у станции метро «Немига», только в прямом направлении), Ленина (у станции метро «Октябрьская»). Автобус будет курсировать с 5.15 утра до 1.05 ночи с интервалом 2 - 4 минуты.

Кроме этого на троллейбусных маршрутах №№25, 25Д, 31, 44, 10, 39, 47, 33 обещают увеличить количество подвижного состава.

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