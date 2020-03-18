2020-03-18T15:34:43+03:00
Минск
КП Беларусь

Приготовиться: в выходные 21 и 22 марта в Минске закрывают пять станций метро

Транспортники рассказали об альтернативных способах передвижения
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
В выходные 21 и 22 марта несколько станций метро в Минске будут закрыты.В выходные 21 и 22 марта несколько станций метро в Минске будут закрыты.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Представители «Минскметростроя» и УП «Столичный транспорт и связь» еще осенью прошлого года предупреждали о том, что этой весной некоторые станции столичного метро будут временно закрыты. Причина - врезка стрелки пути третьей линии в действующие пути второй линии. Делать это будут на перегоне между станциями «Фрунзенская» и «Молодежная».

Изначально транспортники и строители обещали справиться с задачей за пять дней, однако потом сказали, что уложатся в два. И вот этот момент настал: 21 и 22 марта, то есть в ближайшие выходные будут закрыты станции «Каменная Горка», «Кунцевщина», «Спортивная», «Пушкинская» и «Молодежная». Работы пройдут с 1.30 21 марта до 5.00 23 марта. То есть в штатном режиме метро заработает утром в понедельник.

ЧТО ВЗАМЕН?

Вариантов несколько.

Во-первых, от «Каменной Горки» до «Фрунзенской» можно будет доехать троллейбусами №13 (ДС «Сухарево-5» - «Городской Вал») и №13Д (ДС «Запад-3» - «Городской Вал»). Время движения - с 5.20 до 1.00, интервал движения - 6 - 8 минут.

Во-вторых, от «Каменной Горки» до «Октябрьской» пустят скоростной автобус №913С, который будет двигаться со следующими остановками: станции метро «Каменная Горка», «Кунцевщина», «Спортивная», «Пушкинская», Кальварийская (около метро «Молодежная»), «Фрунзенская», Замчище (у станции метро «Немига», только в прямом направлении), Ленина (у станции метро «Октябрьская»). Автобус будет курсировать с 5.15 утра до 1.05 ночи с интервалом 2 - 4 минуты.

Кроме этого на троллейбусных маршрутах №№25, 25Д, 31, 44, 10, 39, 47, 33 обещают увеличить количество подвижного состава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минске добавится пробок: из-за строительства эстакады до середины лета перекроют часть улицы Толстого

С 14 марта и до конца июня закрывается кусочек столичной улицы Толстого - тот, что ведет под мост, который соединяет проспект Независимости и улицу Московскую. Там будут строить эстакаду, которая войдет в первое городское транспортное кольцо [Подробнее]

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях от застройщика!
Покупка вполне реальна даже для тех, кто не обладает необходимыми ресурсами на значительный первый взнос: вступительный порог для обладания собственной новенькой квартирой – от 10%!
Новости 24
Официально: Евровидение-2020 в Нидерландах отменили
В Минске в трех ТЦ проводят эвакуацию - поступило сообщение о минировании
В Минской области со стрельбой задерживали мужчину, который угнал машину в Бресте
Неделю моды в Беларуси переносят из-за коронавируса
Новый рекорд: белорусский рубль ослабел к доллару и евро
Из-за закрытых границ и коронавируса: сроки пребывания иностранцев продлят
Госпогранкомитет: решений о пограничном контроле на белорусско-российской границе не принималось
Минздрав о коронавирусе: в Беларуси 9 больных, 37 зараженных и 5 выздоровевших
«Караник делает несколько телефонных докладов в день». Как Лукашенко узнает о коронавирусе в Беларуси
Сразу четыре случая. В Беларуси начался сезон лесных пожаров
«Транзит через Москву - в пределах одного аэропорта». Как белорусам вернуться домой
Приказ Минздрава: Для пациентов с повышенной температурой в поликлиниках отдельный вход
БелЖД: с 18 марта поезда, курсирующие в приграничье России, будут следовать только до последней станции на территории Беларуси
Гродненец оформил на кучу знакомых кредитов на $245 тысяч
БелЖД официально: 17 и 18 марта поезда из Беларуси в Россию будут ходить. Что дальше?