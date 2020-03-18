2020-03-20T14:49:54+03:00
Экономика
КП Беларусь

Хочешь проверить баланс своей карточки? За это снимут сразу 3 рубля

Банки массово изменили размеры тарифов и комиссий. Посмотрели, кто из них увеличил плату в пять раз, а кто ее уменьшил
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Банки устанавливают тарифы по своему усмотрению.Банки устанавливают тарифы по своему усмотрению.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Белорусские банки старательно приучают своих клиентов пользоваться интернет-приложениями, при помощи которых можно проверить баланс своего карт-счета и провести онлайн-платежи. Однако если у вас нет интернета, а проверить баланс необходимо, то придется раскошелиться, в некоторых случаях ни много ни мало - на 3 рубля.

Именно столько взимает Белгазпромбанк, Банк БелВЭБ и Приорбанк за просмотр баланса счета, правда, речь идет о «чужих» банкоматах. При этом есть множество нюансов, которые нужно учитывать: например, в том же банке БелВЭБ посмотреть баланс два раза в сутки в банкоматах банка и банков-партнеров можно абсолютно бесплатно, а в третий раз за это уже возьмут 3 рубля.

Банки устанавливают тарифы по своему усмотрению, некоторые из них подняли плату в разы - так поступил Банк Дабрабыт, который увеличил тариф с 50 копеек до 2,5 рубля, то есть сразу в пять раз. Единственным банком, баланс карт которого можно посмотреть в банкомате любого банка без уплаты комиссии, остается БСБ Банк. Справедливости ради отметим, что не все банки пересмотрели тарифы в сторону увеличения: БТА Банк уменьшил плату за просмотр баланс с 50 до 15 копеек.

БУДЬ В КУРСЕ!

Размеры тарифов и комиссий.

Размеры тарифов и комиссий.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Пандемия не страховой случай? Рассказываем, могут ли белорусы застраховаться от коронавируса
Задали страховщикам главные вопросы по коронавирусу: можно застраховаться от новой напасти, возместят ли пребывание на карантине и вернут ли деньги за неиспользованный полис
Новости 24
В Министерстве образования перенесли занятия в вузах на более позднее время
Минспорта о белорусах, которые едут на отдых: «Такое поведение расценивается как безрассудное и безответственное»
Лукашенко о белорусах за границей: Ломятся в двери посольств, звонят в МИД - заберите нас
«Белпочта» снова принимает посылки в Германию, Францию, США и другие страны
Лукашенко: Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили
Доллар в обменниках продают за 2,66 - 2,75 рубля, максимальная цена за евро - почти 3 рубля
Лукашенко: «Ситуация с коронавирусом в Беларуси не такая, чтобы принимать драконовские меры»
В Гродно водитель уснул за рулем и выехал на встречку: пострадали женщина и двое детей
«Это фейк». Гродненская милиция - о ворах в химзащите, которые усыпляют хозяев газом
Беременная жена скончалась, шестилетняя дочка получила тяжелые травмы. В суд направили дело об аварии в Минском районе
В Новогрудке девушка застряла в лифтовой шахте
42 зараженных, 12 больных, 15 выписанных. Минздрав отчитался о пациентах с коронавирусом
«Белавиа» временно не будет летать в Тбилиси и Батуми
Пока одни пытаются вернуться на родину, за три дня 11 тысяч белорусов выехали за границу
«Это не Алмаз, а Пират»: В Солигорске мужчина украл у друга хаски в подарок для жены
Чемпионат Беларуси стартовал с сенсации и стал единственным неприостановленным футбольным турниром в Европе
Во «Внуково» из-за коронавируса застряли около сотни белорусов, их обещает забрать «Белавиа»
За «позолоченные» ножи в подарок ко Дню Победы румыны выманили у пожилого минчанина 1300 рублей
Туркменского бизнесмена Мурадова приговорили к 13 годам за долг «Могилевлифтмашу» в $318 тысяч
Жириновский предложил Лукашенко встретиться на границе в Смоленской области и выпить водки с зубровкой
В Минприроды рассказали о самых чистых и самых грязных реках Беларуси, вы удивитесь!
В Беларуси собирают подписи за налоговые каникулы для просевшего из-за коронавируса малого и среднего бизнеса
Фотофакт: в Гомеле показали, как обрабатывают автобусы от коронавируса