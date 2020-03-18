Улететь из Минска сейчас можно в 18 стран. Правда, в 17 из них действуют ограничения на въезд для иностранцев

В столицу Беларуси отменили полеты AirBaltic, LOT, Austrian Airlines, China Airlines. Авиасообщение с Веной, Ригой, Варшавой, Ташкентом и Пекином прервалось полностью. В Минск временно не летает Lufthansa (из Франкфурта), но туда по-прежнему можно улететь авиакомпанией «Белавиа». Пока из иностранных компаний (кроме российских) в Минск летает только Etihad (из Абу-Даби), Turkish Airlines (из Стамбула) и Iraqi Airways (из Багдада).

С 18 марта для белорусов закрыли въезд Грузия (пока до 2 апреля) и Россия (как минимум до 1 мая). Исключение - дипломаты, члены международных организаций и их семьи, а также смешанные семьи, в которых один из супругов или ребенок являются гражданами другой страны.

«Белавиа» временно приостановила все рейсы в Воронеж, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. Также останавливаются полеты в московский аэропорт «Жуковский». В Москву, Питер и Калининград полеты пока выполняются. Правда, воспользоваться этими рейсами смогут только граждане России и те, для кого сделали исключение (члены экипажей, сотрудники дипмиссий и транзитные пассажиры). Остальных, включая белорусов, из аэропорта Москвы, Питера и Калининграда не выпустят - по крайней мере, так сейчас говорят в справочной службе авиакомпании.

Российские авиакомпании пока не отменяют полеты в Минск: «Аэрофлот» летает к нам 5 раз в сутки, Utair - один раз в сутки.

Уже появились первые снятые, вернее, не допущенные к полету пассажиры. На рейс «Минск - Москва» не пустили шестерых белорусов - они собирались лететь через Москву транзитом, их конечными пунктами следования были Европа, ОАЭ и Симферополь, куда въезд белорусам на данный момент запрещен.

По правилам, для граждан Республики Беларусь, возвращающихся из-за рубежа через Москву, возможен проезд транзитом через аэропорты Домодедово и Шереметьево. Для транзита необходимо иметь выкупленные авиабилеты в Беларусь, позволяющие покинуть аэропорты Домодедово и Шереметьево в течение 24 часов. Транзит авиапассажиров возможен только в пределах одного аэропорта. То есть, если гражданин Беларуси, к примеру, прилетел из-за границы в Москву в аэропорт Домодедово, то он должен, не покидая транзитной зоны, вылететь в Минск также из этого аэропорта.

ЕСТЬ ВОПРОС

Если рейс не отменен, можно ли вернуть деньги за билет?

К примеру, рейсы «Белавиа» в Тбилиси и Батуми пока не отменены, но лететь белорусам в Грузию бессмысленно - страна официально запретила въезд для иностранцев. В этом случае вы можете либо однократно изменить дату полета по тому же маршруту до 31 декабря 2020 без дополнительных сборов в пределах одного класса обслуживания, либо вернуть билеты без удержаний. Но прибытие в пункт назначения по авиабилету должно попадать под временной срок действия запрета на въезд иностранцев.

БУДЬ В КУРСЕ

Куда сегодня можно улететь из Беларуси?

Несмотря на массовые запреты, на сегодняшний день из Минска можно улететь в 18 стран. Однако в 17 из них действуют ограничения на въезд иностранцев. А 7 стран, куда можно прилететь из Минска, вообще полностью перекрыли свои границы (по данным МИД РБ на 14.00 17 марта).

Куда сегодня можно улететь из Беларуси?

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