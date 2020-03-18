«Пока будем ждать - и Турция закроет границы, а это наш последний шанс улететь в Минск». Белорусы застряли в аэропортах по всему миру из-за закрытых границ

То и дело в соцсетях белорусы рассказывают, как оказались запертыми в разных странах, которые во время их путешествия ввели карантин из-за коронавируса. В итоге билеты на редкие из возможных прямых рейсов в Беларусь разбирали на глазах, причем ближайшая дата вылета могла быть и через месяц. Например, сегодня белоруска Иоланта впервые ночевала в аэропорту Будапешта - туда она прилетела с компанией друзей из Исландии, но в город их не выпустили. Всех поместили в буферную зону аэропорта, где пришлось заночевать, пока авиакомпания «Белавиа» не поменяла им рейс. Сегодня все они улетели домой.

Иоланта с друзьями ночевали в аэропорту Будапешта. Фото: Instagram.com/lollisin

Белорус по имени Сергей тем временем застрял в Перу. «В пятницу появились новости, что закроют авиасообщение с шенгеном. Я поменял билеты на Перу - Панама - Турция. Про закрытие любых авиасообщений стало известно вчера вечером. Всю страну отправили на карантин, все перелеты-перезды закончились. Одного дня не хватило. Ищу белорусов, россиян и украинцев в Перу. Может, большую толпу эвакуируют на родину быстрее»,- написал он в соцсетях.

Минчанки Анастасия и Галина не могут выбраться из Бангкока. Две недели отдыха прошли прекрасно, проблемы начались буквально в последний день. 18 марта девушки должны были вылететь из Бангкока в Москву, а оттуда - на поезде до Минска, но все пошло не так.

Сергей пытается выбраться с Кубы. Фото: facebook.com/s.plevko

«Цены на билеты через Турцию начинаются от 700 долларов, ближайшая дата - 23 марта»

Подруги были зарегистрированы на рейс 5872 авиакомпании «России» в 12.40, но Российская Федерация накануне закрыла свои границы. Представитель компании, которая встречала их в Патайе, утром объяснила, что туроператор ночью аннулировал их обратные билеты. Оказывается, Россия принимает белорусов только в аэропорту Шереметьево, а девушки должны были приземлиться в аэропорту Внуково. Но оттуда уже невозможно напрямую улететь в Минск - полеты приостановили вплоть до конца апреля.

- Наши билеты аннулированы, и мы не можем получить письменный отказ, так как авиакомпания «Россия» в одностороннем порядке сняла наши билеты. Транзит у нас, не транзит - никого не волнует. У нас единственный шанс улететь - это взять другие билеты, - говорит Анастасия.

В итоге подруги купили дополнительно билеты Москва - Минск с пересадкой в Питере, но в посадке на самолет им все равно отказали: нет ПМЖ в России, как и их самих в списках зарегистрированных на рейс. Как могло получиться, что ночью у них на руках была регистрация на рейс, а у авиакомпании утром ее уже не было? Шокированные девушки попросили дать официальный отказ в посадке, но не получили его. На данный момент они более семи часов находятся в аэропорту Бангкока.

- Мы звонили напрямую в консульство, но никакой информации нам не дали, ничего не ясно. Вернемся мы или нет? Пустит ли нас Россия? Агентство говорит, что ждет разъяснений МИД. Но мы боимся, что, пока будем ждать, Турция закроет границы. А это пока наш последний шанс, хоть цены билеты начинаются от 700 долларов, а ближайшая доступная дата - только 23 марта. Это какой-то космос!

Как оказалось, в аэропорту они такие не одни. В такой же ситуации оказались еще двое белорусов, четверо украинцев и супружеская пара (муж - белорус, жена - россиянка).

- Мы очень устали, находимся здесь с самого утра уже семь часов, поэтому решили снять хостел неподалеку и уехать искать рейсы. Все остальные тоже пошли искать жилье, - вздыхает Анастасия. - Мы очень хотим наконец оказаться дома…

Анастасия вместе с другими белорусами оказалась запрета в Бангкоке. Фото автора.

Турфирма:

«Это нарушение правил международной ассоциации авиаперевозчиков!»

Мы связались с турфирмой «Панда Ин Тур», которая продала белорускам тур. Представители компании объясняют: все проблемы в туроператоре, который «вопреки логике и здравому смыслу» аннулировал билеты. И не только Анастасии и Галине, а еще 22 белорусам, которые не смогли улететь сегодня из Индии. Кроме них, билеты аннулировали еще 16 людям, которые вот-вот должны будут возвращаться с отдыха.

- Туроператор - это компания, которая формирует туры. В Беларуси есть туристы, которые покупали туры российского оператора «Библио глобус» в Индию и Таиланд через нашу турфирму, - объясняет учредитель «Панда Ин Тур» Юссеф Хужейри. - Вчера туороператор прислал нам сообщение, что согласно распоряжению о закрытии границы России №635 от 16 марта обратные билеты из Индии и Таиланда аннулируются, хотя в нем четко говорится, что любые граждане могут пересекать воздушное пространство и транзитную зону России.

Переговоры с туроператором не увенчались успехом. Юссеф Хужейри говорит, что никакие ссылки на международные правила о том, что отмена билетов и отказ в посадке неправомерен, не подействовали.

- Мы ссылались на то, что правила авиаассоциации преобладают над любым решением правительства, но это никак не подействовало. Это нарушения правил международной ассоциации авиаперевозчиков! Мы звонили в министерство спорта и туризма, МИД - они утверждали, что туристов обязаны посадить на борт. Я попросил бумагу об этом, но ее не смогли предоставить. Авиакомпания «Россия» заверила нас, что белорусов посадят на рейс. Но «Библио глобус» решил «кинуть» и нас, и туристов, и все равно аннулировал билеты. И написал туристам, что они должны купить дополнительные стыковочные билеты из Москвы в Минск, чтобы им не аннулировали билеты до Москвы из Индии и Таиланда. Многие купили такие билеты, мы отправили их оператору, а он все равно все аннулировал! В то время как другие авиакомпании посадили на борт наших граждан вне зависимости от того, есть ли у них стыковочные рейсы из Москвы до Минска. В итоге наших туристов не посадили на рейс. Мы звоним по всем инстанциям и пытаемся понять, что нам делать, но никто не может ничего сказать. А погранслужба Внуково и посольство Беларуси в России вообще не отвечают на звонки целый день!

Анастасия и Галина на отдыхе в Паттайе. Фото автора.

Турфирма говорит, все, кто работал с этим туроператором, сейчас в растерянности и не знают, как расшевелить госорганы и партнеров, чтобы о туристах вспомнили и организовали их перелет на родину:

- Мы обратились в «Библио Глобус» и попросили вернуть туристам деньги или оплатить альтернативный вылет. Но пока они отвечают, чтобы туристы сами покупали себе билеты, ничего возвращать не будут. И это при том, что билеты резко подорожали - у многих просто нет на это денег, люди их на отдыхе потратили. А у турфирм кризис из-за коронавируса. Но даже если купить дорогущий билет, нет никакой гарантии, что авиакомпания пустит туристов на борт.

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