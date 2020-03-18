2020-03-18T16:06:13+03:00
Спорт
КП Беларусь

В Европе лишь в Беларуси и Турции не приостановили футбольные чемпионаты

19 марта в Минске и Солигорске пройдут матчи первого тура.
Владимир КРИУЛИН
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Как болеть за свою команду, чтобы не заболеть коронавирусом? Фото: Francesco Pecoraro/Getty ImagesКак болеть за свою команду, чтобы не заболеть коронавирусом? Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images
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Во многих странах Европы ввели режим карантина или социальной изоляции, футбольные чемпионаты приостановили. В Швейцарии это сделали еще в конце февраля, а в большинстве стран - 10 - 14 марта. В Норвегии, Исландии, Финляндии, Латвии, Молдове старт турниров отложили. В Европе осталось лишь две страны, которые не намерены откладывать или ставить на паузу свои национальные чемпионаты. Это Беларусь и Турция.

Турция относится к зоне УЕФА и до 18 марта продолжала своей чемпионат. На этом фоне даже появлялись конфликты. «Трабзонспорт» расторг контракт с полузащитником Джоном Оби Микелом, известным по выступлению за «Челси». Он отказывался играть в условиях, когда бушует коронавирус.

- Речь о жизни, а не о футболе. Я не чувствую себя комфортно и не хочу играть при таких условиях. Все в критической ситуации должны быть дома вместе со своими любимыми. Сезон должен быть отменен, так как в мире наступили неспокойные времена, - написал Микел в Инстаграме в конце прошлой недели. Его поддержал Радамель Фалькао, играющий за «Галатасарай».

18 марта сообщили о первой смерти в Турции из-за коронавируса, а число заболевших с 18 увеличилось до 47. Возможно, и там скоро пойдут на крайние меры.

Футбольную Беларусь коронавирус пока затронул тем, что матч плей-офф Лиги наций (там разыгрываются последние путевки на чемпионат Европы) между сборными Беларуси и Турции с 26 марта перенесли ориентировочно на июнь, так как и Евро-2020 сдвинули на следующий год.

А вот национальный чемпионат должен стартовать по плану и первый тур будет открыт для зрителей. На 19 марта в расписании матчи «Энергетик-БГУ» - БАТЭ, «Шахтер» - «Торпедо-БелАЗ». 20 марта минское «Динамо» на одноименном стадионе примет брестский «Рух». Болельщики шутят, что и в лучшие времена на большинстве стадионов зрители могли бы разместиться на расстоянии двух метров друг от друга, и места хватило бы.

В Белорусской федерации футбола отметили, что такое решение было принято по итогам видеоконференции и консультаций с участием УЕФА. Само собой, АБФФ продолжит следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за её пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности.

Хоккеисты играют, а волейболисты - нет

Федерация хоккея Беларуси в понедельник сообщила, что приостанавливает детские турниры, а уже во вторник возобновила. В волейболе выбрали другую тактику. Турнир приостановили до 6 апреля. Последние матчи проведут 18 марта без зрителей. Решение принимали на основании протокола поручений Минспорта и рекомендаций Европейской Конфедерации волейбола.

- В первую очередь мы руководствовались здоровьем наших спортсменов, тренеров и болельщиков, которое имеет приоритетное значение. Благодарим всех за понимание принятых нами мер и желаем всем оставаться здоровыми и соблюдать личную гигиену, - отметил председатель Белорусской федерации волейбола Эдуард Венский.

Чемпионат Беларуси по баскетболу приостановили на неопределенный срок с 16 марта.

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