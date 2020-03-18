Что сейчас с индустрией развлечений в Минске? В кино людей негусто, билеты в театр даже сдавать не едут

В культурных местах с большой проходимостью установлены дозаторы с антисептиком для рук, регулярно проводится дезобработка ручек дверей, перил лестниц, полов, кнопок лифта, помещения вентилируют и проветривают, проводят влажную уборку со спецсредствами, но это не способствует наплыву посетителей.

На наш вопрос о заполняемости столичных кинотеатров замгендиректора по развитию, информации и рекламе предприятия «Киновидеопрокат Мингорисполкома» Екатерина Богданова ответила так: «Продажи билетов в кинотеатры немного упали, но все под контролем». В одном из популярных столичных кинотеатров на вопрос «Есть ли люди в зале?» честно ответили: «Плохо с продажами билетов, народ напуган и старается сидеть дома, тем более мировые премьеры в связи с коронавирусом перенесли, сейчас идут не самые кассовые фильмы. Даже купленные на сеанс билеты сдают, но надо сказать, что следом стоят и те, кто их покупает. Что будет дальше, не знаем. А что касается безопасности: протираем, моем, проветриваем, очки для 3D фильмов мы и раньше обрабатывали в специальной машинке и сейчас так делаем, выдает их наш сотрудник в перчатках».

Обходят ли стороной театры? Оказывается по-разному. В Большом театре оперы и балета Беларуси сказали, что театр работает в штатном режиме, кто-то сдает ранее купленные билеты, а кто-то покупает и рад, что сейчас хоть в театр сходить можно. Мы посмотрели, можно ли в Большой купить билеты на ближайшие дни. 19 марта дают оперу «Травиата», пока зал заполнен примерно на треть, 20 марта - балет «Щелкунчик». На него билетов продано значительно больше, но пустые места все равно есть, и их много, что для балетного спектакля не свойственно.

В Театре имени Горького, который сейчас в связи с ремонтом работает на сцене Дворца профсоюзов, правду скрывать не стали: «Примерно с 12 марта люди стали звонить в кассу театра и спрашивать, как сдать билет. Мы предлагаем приехать в театр, деньги вернем в полном объеме. Но многие из-за 15 рублей, а столько стоит в среднем билет, и не едут. Но заполняемость зала у нас в последние дни упала, а с учетом того, что мы аренду платим за зал и отменить спектакли экстренно не можем, то это плохо. Но на Малой сцене, а она вмещает 40 зрителей, все билеты на мартовские спектакли проданы и обратно их нам не несут».

Напомним, что сняты или перенесены на более поздний срок концерты европейских, российских, украинских, казахских артистов. Уже точно переносятся концерт Димаша в «Минск-Арене» (должен был состояться 4 апреля), и с 26 апреля откладывается на неопределенный срок приезд в Минск автора саундтрека к сериалу «Чернобыль» Хильдур Гуднадоуттир. Звезда 80-х Алексей Глызин приедет в Минск не 3 апреля, а 29 сентября, ДиДюЛя переносит концерт в КЗ «Минск» с 24 апреля на 4 июня. А Тамара Гвердцители выступит во Дворце Республики 5 июня, а не 29 апреля.

Имейте в виду, что все ранее купленные билеты на концерты при их переносе действительны. А если вы все же решите сдать билеты, то деньги вам должны вернуть в полном объеме (это предусмотрено в том случае, если концерт отменяется либо переносится).

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