Лидер белорусских фристайлистов снялся в клипе: в халате катается на лыжах

Прямо сейчас Павел Дик – один из лидеров мужской сборной Беларуси фристайлу. В минувшем сезон он попадал на пьедестал этапов Кубка мира, удостаивался похвалы от главного тренера Николая Козеко. В общем зачете этапов Кубка мира он занял 11-е место. Из белорусов выше него только Максим Густик – 9-й.

- Я всегда хотел быть лидером. Получаю от этого только удовольствие. Можно сказать, в какой-то степени чего-то достиг. Но это не повод останавливаться. Напротив, мотивирует двигаться вперед, - говорил Павел «Прессболу» на конце февраля.

Недавно в своем Инстаграме он опубликовал яркий клип. В халате и солнцезащитных очках он лихо рассекает по горнолыжным склонам и манерно позирует, словно эстрадный певец1980-1990-х годов.

В артистизмом у Павла Дика полный порядок. Фото: стоп-кадр видео

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