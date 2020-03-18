БАТЭ представил новый логотип клуба: «Это как будто ковры убрали со стен»

В прошлом сезоне БАТЭ впервые с 2006 года остался без золотых медалей. Зимой в клубе на посту главного тренера Кирилл Альшевский сменил Алексея Багу. Также глава председатель правления Андрей Капский решил обновить эмблему клуба и в целом фирменный стиль.

За дело взялась студия спортивного дизайна Quberten, которая ранее посотрудничала с ХК «Динамо-Минск» и клубами белорусской Экстралиги.

У «Динамо» революция в айдентике: новые логотип и форма

Предыдущее лого ФК БАТЭ прослужило 17 лет с незначительными корректировками.

Новый логотип ФК БАТЭ. Фото: fcbate.by

- В первую очередь было решено «взбодрить» флаг - полотно раздули спортивной злостью и геометричностью, - отмечают в клубе.

Это сделали за счет использования в основе флага молнии - как отсылки к историческому прошлому команды (оно начинается вместе со строительством завода БАТЭ, тогда же создали первую заводскую команду).

По заверения создателей, флаг теперь выглядит гораздо крупнее, свободнее, решительнее. Кроме того, облачился в цвета команды - желто-синие.

- Это как будто ковры убрали со стен, — шутят сказал главный тренер Кирилл Альшевский во время онлайн презентации. - Когда я в первый раз увидел новый логотип, не сразу все понял. Но в процессе он стал нравиться все больше и больше.

Также 17 марта в БАТЭ на посте генерального директора Михаила Деменцевича сменил Михаил Залевский. В клубе отметили, что клубному менеджменту необходим свежий взгляд - для формирования новой стратегии, изменения системы корпоративного управления и достижения поставленных задач.

Михаил Деменцевич остается в руководящем штабе ФК БАТЭ.

Михаил Залевский - выпускник футбольного отделения СДЮШОР «Динамо», занимался вместе а Александром Глебом, о чем рассказал в фильме «Наш Hleb». Дальше выбрал иной профессиональный путь: проходил службу на руководящих должностях в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел, затем на протяжении восьми лет работал в ОАО «Белорусский народный банк», в том числе в должности исполнительного директора и заместителя генерального директора. Курировал такие направления, как развитие цифрового бизнеса, комплаенс, информационные технологии.

Также у Залевского есть образование по специальности «Тренер-преподаватель».