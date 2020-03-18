Продюсер группы VAL об отмене «Евровидения-2020»: «Мы тоже не хотим плясок на костях!»

Грустную новость сообщили организаторы конкурса - Европейский вещательный союз (EBU) - на официальном сайте 18 марта.

- Мы все потрясены тем, что конкурс песни не состоится в мае, но уверены, что вся семья «Евровидения» во всем мире будет продолжать оказывать любовь и поддержку друг другу в это трудное время, - говорится в сообщении.

Европейский вещательный союз рассматривал несколько альтернативных вариантов проведения шоу в условиях пандемии коронавируса - перенести «Евровидение-2020» на конец этого года, транслировать конкурс без зрителей или провести его онлайн. Но ни одна альтернатива EBU не устроила.

- В экстремальных условиях, с которыми мы сталкиваемся в этом году, любой другой формат организации «Евровидения» не будет соответствовать нашим ценностям и традициям мероприятия. Уникальный формат конкурса как международного живого события означает, что невозможно подобрать какую-либо реальную альтернативу. Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как отменить шоу, - заявили организаторы.

В ближайшее время примут решение, будет ли «Евровидение» в 2021 году проводиться именно в Роттердаме и с теми ли представителями, которые победили в нынешних нацотборах в 41 стране-участнице.

Победу в национальном отборе в Беларуси в этого году одержала группа VAL - молодые харизматичные ребята Влад и Валерия. «Комсомолка» связалась с продюсером группы Андреем Калиной.

- Андрей, что вы думаете по поводу отмены «Евровидения-2020»?

- Считаю, что отменяется не только «Евровидение» - весь шоу-бизнес сейчас без работы… В условиях, с которыми сейчас столкнулся весь мир, организаторы принимают логичные меры - мы тоже не хотим плясок на костях! Конечно, обидно, что VAL не поедут на конкурс. Но мы уже сделали предложение «Белтелерадиокомпании» на 2021 год. Мы можем представить несколько песен, из которых лучшую выберет зритель. Это предложение пока не согласовано, но мы готовы еще раз взять эту высоту!