Продавцы одежды и обуви: «Надеемся, объявят, что вирус вылечили. Тогда люди успокоятся и снова пойдут по магазинам»

«Надеемся переждать»

На первом этаже Galileo жизнь, кажется, идет своим чередом. В «Макдональдсе» все столики заняты, в кассу стоит небольшая очередь. За расстоянием между людьми в очереди никто не следит, правило «не ближе метра» покупатели сами не стремятся соблюдать. Но руки моют тщательно, а наклейка на зеркале в туалете торгового центра сообщает, что в дозаторе используется дезинфицирующее средство.

В кафе на втором этаже занято примерно ползала. Директор кафе признается, что посетителей стало меньше, и что делать, чтобы поднять продажи, они не знают, ведь доставки в заведении нет.

В ювелирных магазинах людей где-то совсем пусто, где-то пара-тройка покупателей.

- Мы пока снижения продаж не почувствовали, людей не больше и не меньше, - заверяют продавцы ювелирки в одном магазине, а в другом не скрывают, что спад продаж начался уже на прошлой неделе.

- Покупателей становится все меньше, - рассказывает улыбчивая продавец. - И я думаю, что это только начало, что дальше будет еще больший спад. Что делать с этим, пока непонятно, надеемся переждать.

«Продажи падают уже три недели»

В пестрящем скидками и распродажами магазине популярной торговой сети несколько человек прогуливаются между рядами с одеждой, изучая товар. Однако продавцы говорят, что покупателей стало в три-четыре раза меньше, чем обычно.

- Продажи падают уже три недели. Из-за этого снижается выручка, это какой-то ужас, - говорит администратор торговой точки. - Ситуация сказывается на сотрудниках, потому что зарплата зависит от выручки. Поставки товара идут как обычно, но что будет дальше с продажами, непонятно.

В магазине более высокой ценовой категории, что располагается по соседству, покупателей нет совсем.

- С прошлой недели был спад процентов 30, сейчас уже в два раза меньше покупателей, - говорит администратор. - Надеемся только на то, что в новостях уже объявят, что вирус вылечили. Тогда люди успокоятся и снова пойдут по магазинам.

Для покупателей здесь закупились санитайзерами - они есть на кассе и по желанию любой может ими воспользоваться. А вот носить маску продавцов пока не обязывают.

- Многие знают, что маска обязательна для того, кто болеет. Я слышала, что в одном крупном продуктовом магазине обязали персонал ходить в масках. Теперь магазин стоит пустой, люди боятся туда идти, потому что думают, что все продавцы болеют, - объясняет администратор.

«А смысл расстраиваться?»

А вот в магазине косметики сказали, что желание людей ограничить социальные контакты пока на продажи не повлияло.

- Слава богу, пока покупатели есть, - отметила продавец.

В другом магазине косметики сказали, что недавно открылись, поэтому сравнивать продажи пока не с чем. Но кое-какими наблюдениями поделились.

- Санитайзеры сейчас часто спрашивают. Их раскупают очень быстро, сейчас в продаже их нет. Мы делаем новый заказ, но появятся ли они, зависит от поставщиков. Потому что многие магазины их сейчас заказывают, - говорят продавцы.

В крупном популярном магазине одежды 5 - 6 посетителей на большой зал. Покупателей с прошлой недели стало вдвое меньше, как и продаж, - говорят продавцы. А вот поведение людей, по словам продавца, никак не поменялось: люди не носят маски и в очередь на расстоянии метра не выстраиваются.

- Конечно, работать тревожно. У нас тут вокзал недалеко, так что мы первыми заболеем, - говорит продавец, но при этом с его лица не сходит улыбка. - Ну а смысл расстраиваться, тут уже ничего не поделать.

«Чему быть, того не миновать»

И даже в аптеке, где, казалось бы, сейчас должен быть наплыв покупателей, никого нет.

- В спальных районах в аптеках наплыв, а у нас торговый центр, место скопления людей, поэтому люди сейчас его обходят. Плюс границы закрыты, на вокзале людей меньше и у нас из-за этого тоже, - говорит работница аптеки, поправляя маску.

Маски им сейчас выдает руководство большими пачками на неделю. Выдают и антисептики. Покупатели чаще всего интересуются как раз масками и антисептиками, которые, к слову, заканчиваются очень быстро - сегодня их уже не было.

В продуктовом магазине говорят, что самый ходовой товар сейчас - гречка. А вот на туалетную бумагу ажиотажа нет.

- Еще расхватывают жидкие антисептики. И цена поднялась, они сейчас в районе 5 рублей, а стоили 2. Но все равно раскупают их очень быстро, за пару часов, - говорит продавец и признается, что по поводу вируса не паникует: - Чему быть, того не миновать.

«Паники у нас нет»

Фудкорт торгового центра стоит практически пустой, за столами считанные посетители.

- На этой неделе вообще очень мало людей. И те, кто приходит, стали меньше тратить денег. Раньше покупали большие мясные блюда, большой картофель. Сейчас покупают чаще всего только кофе, пиво или что-то совсем маленькое и дешевое, - делится подробностями администратор одного из заведений. - Скорее всего, люди боятся тратить деньги, потому что не знают, что будет дальше. А может, кто-то уже на карантине.

В другом заведении тоже говорят о падении продаж:

- Все заведения нашей сети находятся в торговых центрах, поэтому да, страдаем. Продажи упали в два-три раза. Но все равно мы работаем, посетители все же есть. Паники у нас нет. Мы надеемся, что все это быстро закончится и жизнь пойдет своим чередом.

В ТЕМУ

МАРТ просит магазины перестать рекламировать гречку, консервы и туалетную бумагу

Письма с такими рекомендациями Министерство антимонопольного регулирования и торговли разослало по торговым точкам страны.

- В последнее время растет спрос на консервы, крупы, туалетную бумагу и другие товары. Сейчас спрос и так высок, поэтому дополнительные меры по его повышению нежелательны, - поясняет министерство.

Оно просит ограничить рекламу, акции и скидки на макароны, крупы, консервы, растительное масло, чай, кофе, мыло, спички, туалетную бумагу, подгузники и прокладки.

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