Запретить покупать оружие агрессорам и выселять из дома сразу после случая насилия: МВД готовит изменения в закон

Каждый день в милицию поступает 235 сообщений о том, что кто-то пострадал от рук домочадцев. За год накапливается 90 тысяч таких обращений. Надо учитывать, что эти преступления латентны, то есть далеко не обо всех случаях пострадавшие заявляют в милицию: боятся, стесняются, опасаются подвергнуться насилию снова, не хотят выкладывать из общего бюджета деньги на штраф, который выпишут насильнику.

- Не нужно держаться за какие-то условия, которые якобы запрещают обратиться за помощью. Это нужно делать: обращаться в органы внутренних дел, территориальные центры социального обслуживания населения, в общественные объединения – любые организации, которые могут с этим помочь или перенаправить, - говорит Олег Каразей, начальник управления профилактики МВД.- Если вы видите, что ваши соседи кричат, что там происходит насилие, бьют детей – нужно обращаться в милицию.

Как реагирует милиция? К административной ответственности в прошлом году привлекли 50 тысяч человек, к уголовной – только 2,500 человек, сообщают в МВД.

Каждое третье убийство происходит в семье. По словам Олега Каразея, в прошлом году количество таких преступлений увеличилось на 12,7%. Преступлений, связанных с сексуальным насилием, стало больше на 35%.

- При этом из почти 140 преступлений этой категории в 56 случаях пострадавшими стали дети.

В прошлом году от рук близких погибло больше пожилых людей. Две трети тех, кто совершил убийство или нанес тяжелые травмы своему близкому человеку, на учете в милиции не состояли.

Сейчас обидчика не могут выселить из дома сразу после конфликта, МВД предлагает это исправить

Закон о противодействии домашнему насилию в Беларуси так и не приняли. В 2018 году МВД подготовило его концепцию, но ее жестко раскритиковал президент, на этом все остановилось.

Сейчас милиция выступила с другой инициативой, которая преследует те же цели: МВД не предлагает вводить новый закон, только усовершенствовать существующий. МВД и другие ведомства готовят проект Закона «Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений».

При этом предложения, о которых идет речь, были и в той самой концепции 2018 года.

1) Привлекать к ответственности не только супругов, родственников, которые вместе живут и ведут общее хозяйство, но и бывших супругов и сожителей, и взрослых детей, которые живут отдельно.

По закону понятие семейного насилия распространяется только на семьи, которые живут в браке и ведут совместное хозяйство. Но преступления происходят и между бывшими супругами, и между родителями и взрослыми детьми.

Олег Каразей приводит пример: муж и жена развелись, но продолжают жить под одной крышей. Мужчина поднимает руку на бывшую жену. Но у сотрудников милиции в такой ситуации нет возможности применить нужные меры, в том числе защитное предписание - то есть с письменного согласия пострадавшего выселить агрессора из дома на срок до 30 дней.

- Пару лет назад произошло трагическое событие в Гомельской области, когда женщина обратилась в милицию по поводу насилия в семье в апреле. Мужчину привлекли к ответственности. В сентябре снова обращается - на этот раз была угроза убийством. Серьезное преступление, но оно относится к категории «не представляющее большой общественной опасности». Значит, следователь не может применить меру пресечения в виде заключения под стражу. То есть они продолжают находиться в одной квартире. И вот очередной скандал, он приводит новую женщину и бывшую жену выбрасывает из окна, она погибает, - рассказывал на одной из пресс-конференций Олег Каразей, описывая эту проблему.

То же самое - и в отношении родителей и детей, которые живут отдельно. Например, сын живет через дорогу от пожилых родителей и регулярно к ним заходит, устраивает скандалы.

- К насилию в семье такое поведение не относится. Отсюда снижается эффективность реагирования, так как у участкового существенно сокращен спектр инструментов воздействия.

2) Уменьшить список условий для вынесения защитного предписания

Сейчас одна из самых эффективных мер помощи жертве - защитное предписание. Это значит, что обидчика выселяют из дома на срок от 3 до 30 дней. Милиция контролирует, чтобы предписание не нарушалось - с прошлого года за это предусмотрена административная ответственность. Если обидчик связывается с жертвой по телефону, по интернету, приходит домой, - это основание в том числе для ареста вплоть до 15 суток.

Чтобы вынести защитное предписание, нужно соблюсти несколько условий. Человек, который поднял руку на домочадца, должен стоять на учете в милиции или иметь официальное предупреждение за насилие в семье, объявленное в течение года. Кроме этого нужно и вынесенное судом постановление по делу об административном правонарушении.

Это значит, что обидчика не могут выселить из дома сразу же после конфликта и таким образом помочь жертве.

В МВД предлагают это изменить: не дожидаться второго случая, а дать возможность выносить предписание сразу же, когда начинается административный или уголовный процесс, связанный с насилием в семье.

3) Забирать оружие у тех, кого уже наказывали за домашнее насилие

Еще одна инициатива милиции – ввести запрет на покупку разного вида оружия для тех, кого наказывали по административной статье за семейное насилие.

Предлагают в МВД на время забирать оружие и боеприпасы у человека, которому вынесли защитное предписание. Сейчас закон такой возможности не предполагает.

4) Ввести обязательную коррекционную программу для насильников

Обязательной коррекционной программы для насильников, куда входит работа с психологом, в Беларуси пока нет – милиция предлагает их ввести.

5) Определить, какое ведомство будет заниматься этой проблемой

По словам Олега Каразея, в нашей стране до сих пор не определен госорган, который бы координировал работу по предупреждению насилия в семье. Не налажена и система взаимодействия между разными ведомствами, когда дело касается реагирования на такие факты и помощь пострадавшим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МВД: «В этом году от рук домашних дебоширов погибли 55 человек»

В год в милицию поступает около 100 тысяч обращений от жертв домашнего насилия (Читать далее)

8 вопросов о том, что такое концепция закона против домашнего насилия и почему он нужен в Беларуси

Можно ли бить детей, что такое экономическое насилие и почему проект не понравился президенту (Читать далее)

«Пришел не в духе с работы и избил кирзовыми сапогами»

Ольга из Орши осмелилась рассказать о том, через что ей пришлось пройти, будучи в браке, и что она делает для того, чтобы в ее жизни домашнего насилия больше не было (читать далее)