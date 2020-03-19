«Евровидение» отменили. А «Славянский базар» пройдет по плану

Во всем мире отменяют на неопределенный срок развлекательные мероприятия. Даже оргкомитет «Евровидения», взвесив все варианты, включая проведение конкурса в онлайн-режиме, все же решил в этом году отменить фестиваль. На этом фоне бастионом стабильности выглядит «Славянский базар в Витебске» - его директор Глеб Лапицкий заявил, что он состоится с 13 по 21 июля. А продано уже порядка 10 тысяч билетов.

- Никто из артистов не отказывается приехать, их продюсеры держат с нами связь, просят держать в курсе происходящего. К тому же завершены все национальные отборы на фестивальные конкурсы, - поделился Глеб Лапицкий.

Единственное - приостановили продажу билетов на проект «Звезды «Евровидения», который должен был пройти в ночь с 18 на 19 июля в Летнем амфитеатре. Из-за непонятных перспектив с возобновлением авиасообщения пока трудно рассчитать, как артисты будут прибывать в Витебск. Как только авиасообщение восстановится, билеты снова появятся в продаже.

Беларусь в конкурсе молодых артистов на "Славянском базаре" представит Роман Волознев. Фото: личный архив

Что касается конкурса - было 69 претендентов от Беларуси, но жюри выбрало только двоих. В детском музыкальном конкурсе «Витебск-2020» от Беларуси будет участвовать 13-летняя минчанка Ангелина Ломако. А в конкурсе молодых артистов - 23-летний Роман Волознев. Этот парень хорошо известен зрителям, которые интересуются белорусской музыкой. Роман дважды был финалистом нацотбора на детское «Евровидение» - в 10 и 12 лет. Несколько раз выступал в качестве гостя в «Детской Новой волне». В 2019 году принимал участие в «Голосе», попал в команду Константина Меладзе. Могли вы видеть Романа и на «Славянском базаре - 2017». На юбилейном концерте «Сяброу» Рома сидел за роялем - подменял клавишника группы Николая Сацура, который накануне сломал ногу и не смог приехать в Витебск. Рома пишет песни и нередко работает в тандеме с Анатолем Ярмоленко-младшим.

Мы спросили Рому Волознева, боится ли он, что фестиваль все же придется отменить из-за коронавируса:

- Поживем – увидим! Если отмена произойдет, то будет, конечно, обидно. Но я думаю, что в любом случае мое выступление состоится - в этот год или в следующий, - оптимистично заметил Роман.

- Какие песни будешь исполнять в конкурсе?

- На национальном отборе я исполнял песню «Свяча», где музыку написал сам на стихи Максима Богдановича, а также мировой хит Autumn Leaves. Мне будет необходима третья песня, и в ее поиске я сейчас нахожусь. Скорее всего, это будет что-то моего авторства на белорусском языке на стихи классиков

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