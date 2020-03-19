«Работы нет, вид на жительство заканчивается, а продлить в карантин некому!»: белоруска оказалась запертой в Италии

Белоруска Анна Судас уже полтора года живет, работает и учится в Италии. Она легально находится в стране благодаря временному виду на жительство, который необходимо продлевать каждый год. Неделю назад Анна должна была получить новый документ и на время уехать домой, в Беларусь. Но из-за коронавируса в Италии объявили карантин: Анна не только не может продлить вид на жительство и улететь к семье, но и просто выйти из дома.

Девушка рассказала «Комсомолке» о том, как стала заложницей обстоятельств, и описала происходящее в стране.

- В 2018 году я поступила в итальянский университет. Сейчас я живу в Ломбардии и работаю официанткой в регионе Венето. Вернее, работала до того, как наш ресторан закрыли на карантин из-за коронавируса. Но то, что я осталась без работы – это полбеды. Мой вид на жительство вот-вот истечет, а орган, который его выдает, закрылся на карантин. Минимум на месяц. У меня на руках лишь «ричевута» - справка, которую выдают при подаче документов на обновление ВНЖ. А без этого документа я не смогу вернуться, чтобы законно жить, учиться и работать в стране.

Рабочие моменты. Фото: личный архив

Анна рассказывает, что в Италии есть такое понятие как работа по сезонам. Текущий контракт должен был закончиться 15 апреля. Новый сезон стартует в конце мая. В перерыве между работой девушка планировала отдохнуть пару недель.

- Я надеялась слетать в Беларусь, навестить родных и вернуться на работу в Италию. Добраться до дома я еще с горем пополам смогу – все-таки, я гражданка Беларуси. Но и это будет непросто: лететь надо прямым рейсом в Минск, потому что «ричевута» не дает права свободно перемещаться по ЕС. В связи с коронавирусом, авиасообщение между Италией и Беларусью приостановлено. Как добираться – непонятно.

Но есть и еще одна проблема: в конце мая мне нужно быть в Италии, на учебе и на работе. На каком основании меня впустят в страну? «Ричевута» - это ведь не вид на жительство. И в спокойное время она не считалась основанием для беспрепятственного пропуска в Италию. А что говорить про нынешние обстоятельства? Поэтому сейчас мне ничего не остается, кроме как ждать, когда все придет в норму.

Белоруска полтора года живет, учится и работает в Италии

- Что сейчас происходит в Италии? В каких случаях можно выходить на улицу?

- Вся страна в карантине: улицы пустые, людям запрещено выходить из домов минимум до 4 апреля. И не похоже, что ситуация в ближайшее время улучшится. Сегодня у нас дезинфицировали улицы, нужно было закрыть окна и не выпускать за порог домашних животных. Если выйдешь из квартиры без веской причины – штраф около 206 евро. Разрешается выходить в супермаркет, в аптеку или в банк – и то лишь одному члену семьи. На выходе оттуда нужно заполнить анкету и указать, кто ты такой, где прописан и куда идешь. Также власти позволяют навещать престарелых родственников, помогать им. Ведь пожилым людям вообще лучше не выходить на улицу.

Fiume Adige. Фото: личный архив

- Как свободолюбивые итальянцы относятся к запретам?

- Лично я честно не выхожу на улицу уже 4 дня. Смотрю на небо и дышу свежим воздухом через окно. Мне не скучно. И я бы и не сказала, что итальянцы впали в депрессию из-за ограничений. Они выходят на балконы, распевают песни и гимн Италии. Стараются поддержать друг друга. Например, мои соседи приболели и им лучше вообще не выходить из квартиры. Поэтому я хожу в магазин и приношу им продукты. Но есть и те, кто игнорирует правила безопасности и живет обычной жизнью. Недавно крупно оштрафовали бар, который продолжал работать. В него набилось много людей, которые ужинали и пели в караоке, наплевав на запреты. Итальянцев не изменить.

Анна не считает свою ситуацию критичной, но беспокоится, что не получится навестить родных из-за отмены рейсов. Что не сможет вернуться назад в Италию – место, ставшее домом. Но главный повод для волнений – неопределенность.

Анна уже несколько дней не может выйти из дома: в стране объявлен карантин. Фото: личный архив

- Да, я не застряла без денег далеко от дома, как многие туристы по всему миру. Не сижу в аэропорту третьи сутки. Лишь поэтому у меня не самая худшая ситуация. Но мои планы под угрозой срыва. Я не знаю, когда получу документы, как буду добираться домой и возвращаться обратно. Понятия не имею, когда встречусь со своими родными и выйду на работу. И это угнетает. Но пока мне остается только надеяться, что скоро все уляжется.