Все-таки девальвация: белорусский рубль сильно упал в цене. Комментарий и прогнозы от эксперта

Лихорадка на валютном рынке началась еще 9 марта: тогда доллар вырос сразу на 11 копеек до отметки 2,35. Российский рубль подешевел на 4,78% - до 3,16 белорусского рубля за 100 российских. Оказалось, что это был не единовременный обвал, а начало постепенной девальвации российского, а вслед за ним и белорусского рубля. 19 марта белорусский рубль упал по отношению ко всем трем валютам корзины: доллар вырос больше, чем на 10 копеек, и остановился на отметке в 2,54 рубля, евро подорожал на 8 копеек - до 2,76. Российский рубль прибавил 2 копейки - за сотню на торгах давали 3,18 белорусского рубля.

Информационные табло в обменниках менялись по два-три раза в час. На конец дня 19 марта доллар продавали минимум за 2,6 рубля, евро - за 2,8 рубля, сто российских - за 3,235 белорусского.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Российский рубль, а вслед за ним и белорусский сдали из-за нефти, точнее, провала сделки по ней. Группа стран ОПЕК, фактическим лидером которой является Саудовская Аравия, предложила сократить объемы добычи нефти из-за коронавируса, поскольку в Китае временно остановилось производство и, соответственно, уменьшился спрос на сырье. Россия не согласилась. В итоге альянс ОПЕК, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. Кроме того, государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила о скидках от 6 до 8 долларов за баррель в зависимости от рынка сбыта и сорта нефти. Например, для Европы, где королевство конкурирует с российской Urals, дисконт составил 8 долларов. Это решение - фактически ценовая война, объявленная Эр-Риядом, ведь это максимальные за 20 лет скидки на саудовскую нефть. Все это привело к постепенному удешевлению нефти - так, вечером 18 марта стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 28 долларов. Колоссальная разница с 65 долларами за баррель - именно такая цена была привычной в начале года. При этом глава Сбербанка России Герман Греф рассказал на днях о трех сценариях дальнейшего развития ситуации. Самый жесткий и стрессовый заключается в том, что цены на нефть упадут до 20 долларов за баррель. В такой ситуации курс российской валюты упадет до 100 рублей за доллар. Динамика белорусского рубля, ясное дело, будет в целом пропорциональной.

- Это совершенно экстремальный сценарий. Худшего мы пока не придумали, обстановка не дает нам задачи рассматривать совсем уж критический вариант, - цитирует РИА Новости слова Грефа.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Позволить себе искусственно поддерживать курс рубля мы не можем»

- Каким может быть самый стрессовый и максимально негативный сценарий для экономики Беларуси?

- Стрессовый сценарий разворачивается уже в последние два дня. Если до этого мы констатировали, что с белорусским рублем еще ничего не происходит, были просто заметные колебания в корзине валют, когда белорусский рубль укреплялся к российскому и одновременно снижался по отношению к доллару и евро, то сейчас можно говорить о росте всей корзины в районе около 2% за день, - отметил в беседе с «Комсомолкой» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

- То есть не раньше была девальвация, а теперь?

- Когда корзина растет за день на 2% - это реальное снижение курса белорусского рубля. Мне не очень нравится сам по себе термин «девальвация» - он более применим к валютам с административным курсом, когда курс длительное время искусственно удерживают, но, в конечном счете, он «выстреливает». Сейчас курс белорусского рубля никто не держит и никуда не «выстреливает» - он просто адекватно реагирует на изменение спроса и предложения. Очевидно, что на сегодняшний день спрос значительно превышает предложение, поэтому валюта тут же растет.

- Есть ли дно этого роста?

- Связи остаются теми же самыми: динамика нефти и российского рубля, поведение населения - побегут ли люди в обменники и насколько активным будет этот процесс, объемы покупки и продажи валюты предприятиями. Правительство России заявило о том, что будет проводить дополнительные меры по сдерживанию курса рубля. Беларусь на подобные меры в принципе пойти не может.

- Почему?

- Золотовалютные резервы России превышают полтриллиона долларов, наши - около 8,8 миллиардов. То есть позволить себе искусственно поддерживать курс нашей валюты мы не можем. Даже если бы это и случилось - правительство и Нацбанк стали вливать валюту, то, скажем, за квартал была бы растрачена существенная часть золотовалютных резервов, и наступил бы момент, когда начался бы дефицит валюты, началась бы девальвация в десятки процентов.

- Как могут развиваться события дальше?

- Думаю, что курсы в ближайшее время продолжат расти. Нет волшебной формулы, в которую можно было бы забить данные и сказать: вот до этой границы доллар будет расти, а после нее - не будет. Каждый день происходят события, которые за день до этого казались маловероятными или невозможными: кто мог спрогнозировать, что 18 марта цена на нефть упадет до минимума за последние 17 лет? Потом нефть отыграла позиции, но гарантии, что минимально возможный рубеж был взят, никто дать не может. Кроме того, 18 марта очередное громкое заявление сделала Саудовская Аравия: ее нефтедобытчики готовы нарастить объемы производства - 12,5 миллионов баррелей в день - и продавать этот объем при нынешнем уровне цен на протяжении нескольких месяцев.

- Это крайне неблагоприятный сценарий для России, катастрофа.

- Любая катастрофа для России - это, к сожалению, катастрофа и для Беларуси, потому что слишком много мы поставили на один-единственный рынок, сделали его приоритетным.

- Если правительство России будет поддерживать свою национальную валюту, как это уже обещано, то по касательной это стабилизирует курс российского рубля у нас?

- Далеко не факт. Первую реакцию белорусского рынка мы видим уже сегодня. В предыдущие дни мы привыкли, что доллар и евро росли, а российский рубль падал, то сегодня растут все валюты корзины. А ведь российский рубль сегодня уже начали поддерживать на торгах в России. В веселые времена живем: когда в мире мировой кризис, вызванный изначально коронавирусом, Беларуси в стороне остаться сложно. Американский доллар растет в Австралии, в Канаде, Новой Зеландии и достигает многолетних максимумов. У нас в истории Беларуси было много чисто рукотворных кризисов, которые стали следствием неэффективных решений и ошибок в денежно-кредитной политике. Сейчас - никаких национальных особенностей, мы часть мировой экономики, причем Беларусь - страна с развивающейся экономикой, экспортер сырья. Таким странам в данных условиях больнее всего.

- Если сейчас на руках есть белорусский деньги - бежать в обменники?

- У меня есть универсальный ответ на этот вопрос, а универсален он тем, что не зависит от ситуации на валютном рынке. Держите половину накоплений в белорусских рублях на депозитах с максимальной доходностью, вторую половину разделите между долларом и евро. Перестаньте бегать по обменникам, то покупая иностранную валюту, то продавая ее.