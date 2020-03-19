2020-03-19T15:13:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Определены 10 финалистов конкурса идей для белорусских старшеклассников «Першыя»

Подведены итоги третьего этапа социально-образовательного проекта для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов «Першыя»: 10 школьников со всей страны публично представят свои идеи по экологии, технологиям, инклюзии и культуре
Поделиться:
Изменить размер текста:

Их презентации состоятся на масштабной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk.

Больше 1000 школьников приняли участие в образовательных воркшопах в Минске и креатонах в Гомеле, Витебске, Могилеве и Гродно. И больше 100 из них прислали видеопрезентации своих идей для участия в конкурсе. Наибольший интерес белорусские школьники проявили к направлению «Культура» – 39%, а также «Экология» – 27% и «Технологии» – 24%, «Инклюзия» – 10%.

Жюри выбрало десятку лучших идей. Авторы представят их самостоятельно на масштабной конференции TEDxYouth@Minsk, проведение которой запланировано на май. Каждый из финалистов будет готовить 10-минутную речь для TEDxYouth@Minsk вместе с менторами – представителями белорусского сообщества TED. После итоговой презентации своих идей все победители получат в подарок iPhoneXs.

В финал конкурса прошли:

- Алексин Самуил, самостоятельное обучение, г. Минск, 11 класс (направление «Технологии»);

- Ананич Павел, ученик ГУО «Средняя школа №21 г. Могилева», 11 класс (направление «Культура»);

- Гринюк Елизавета, ученица ГУО «Средняя школа №11 г. Слуцка», 10 класс (направление «Технологии»);

- Кундир Анастасия, ученица ГУО «Средняя школа №12 г. Витебска», 9 класс (направление «Культура»);

- Мулица Константин, ученик ГУО «Гимназия №1 г. Ивье», 10 класс (направление «Экология»);

- Рабчук Денис, ученик ГУО «Гимназия №1 г. Бреста», 10 класс (направление «Культура»);

- Себик Ангелина, ученица ГУО «Гимназия №10 г. Гомеля», 10 класс (направление «Культура»);

- Сидоренко Виктория, ученица ГУО «Средняя школа №44 им. Н.А. Лебедева г. Гомеля», 10 класс (направление «Экология»);

- Федченко София, ученица ГУО «Гимназия №4 г. Минска», 9 класс (направление «Инклюзия»);

- Янголь Екатерина, ученица ГУО «Кревская ясли-сад средняя школа аг. Крево Сморонского района Гродненской области», 11 класс (направление «Экология»).

Что можно сделать, чтобы ученики с заболеваниями позвоночника могли посещать занятия в школе, как развивать экологическую культуру в Беларуси, каким образом современные технологии могут помочь в развитии музеев и расширить использование белорусского языка в повседневной жизни – это только несколько из многих вопросов, которые поставили перед собой подростки.

Лучшие проекты определялись по нескольким критериям. Жюри обращало внимание на соответствие идеи выбранной теме и ее формулировку, возможность реализовать задумку, а также масштабность и целевую аудиторию, оригинальность подхода к решению вопросов в сфере экологии, технологий, инклюзии и культуры.

В состав жюри, которое оценивало проекты, вошли:

- Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1;

- Ирина Дубовик, CEO, ProjectMarketing, советник по развитию бизнеса Intetics, соосновательница акселератора StartUpON;

- Марина Штрахова, соосновательница Центра развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека»;

- Александр Авдевич, автор многочисленных социальных инициатив для людей с особыми потребностями;

- Мария Сума, сотрудница программы по экологически дружественному образу жизни Центра экологических решений;

- Павел Лис, генеральный директор IT-компании Авектис / ASBISGroup;

- Дмитрий Смирнов, спикинг-коуч конференции TEDxMinsk, руководитель школы ораторского мастерства, бизнес-тренер, генеральный продюсер Радио Би-Эй, радиоведущий;

- Анна Козлова, лицензиат международной образовательной программы TEDx в Республике Беларусь, организатор конференции TEDxMinsk;

- Виктор Поздняков, руководитель группы по корпоративной социальной ответственности компании А1;

- Екатерина Севостьянчук, специалист группы по корпоративной социальной ответственности компании А1.

Информация о проекте «Першыя»

Социально-образовательный проект «Першыя» проводится компанией А1 при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, а также организаторов конференций TEDxMinsk.

Это конкурс ярких идей поколения Z, объявленный в октябре 2019 года для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов. Им было предложено поделиться своим видением того, что могло бы изменить окружающий мир или жизнь конкретных людей в Беларуси к лучшему.

Для того, чтобы помочь сформулировать эти идеи школьникам, организаторы конкурса предложили им определиться с тематическим направлением: «Экология», «Технологии», «Инклюзия» и «Культура». А также на протяжении учебного года провели ряд креатонов в Минске, Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно с участием известных экспертов и запустили первый белорусскоязычный подкаст для молодежи, в котором профессионалы из разных сфер делились советами по запуску и презентации проектов.

#Першыя. Воркшопы и крэатоны.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Люди долго не подозревают, что у них не геморрой, а запущенный рак. Хирург рассказал о первых признаках онкологии
Как понять, что в толстой кишке опухоль и почему при колоноскопии не надо бояться боли, рассказал главный внештатный проктолог Минздрава, завкафедрой хирургии БелМАПО Александр Воробей
Новости 24
Мороз и снег. Погода в Беларуси на выходные
«Мы же угробим стариков!» Лукашенко разрешил не отправлять детей в школы, но выступил против карантина
Около 8 тысяч белорусских туристов не могут вернуться из-за границы
До Дня Победы - нормально. Лукашенко рассказал о водке и бане против коронавируса
Минздрав: «То, что ребенок переносит на ногах, может плохо сказаться на бабушке или дедушке»
Лукашенко: «Людям надо советовать, чтобы они оставались дома»
Лукашенко о закрытии школ: «Не надо излишне карантинить»
Лукашенко дал задание наладить в стране производство респираторов
«Надо вывезти россиян из Польши». Лукашенко поручил помочь российским туристам
Лукашенко: «Я этот коронавирус называю не иначе как психозом»
Доллар уже 2,54. Курсы валют стремительно растут на торгах 19 марта
В Каменецком районе 17-летний подросток избил своего отца топором
«Никто не помог». В Полоцке прохожий ударил на улице 14-летнего школьника
В Италии за сутки от коронавируса умерли 475 человек
В Красном костеле Минска пройдет межрелигиозная молитва о защите от коронавируса
В Бобруйске дотла сгорел рейсовый автобус, пассажиры успели выбежать
В Беларуси из-за коронавируса иностранным дальнобойщикам разрешили останавливаться только в определенных кафе, отелях и АЗС
«Схватила деньги, а я начала кричать»: Беременная многодетная жительница Мозыря ограбила слепую пенсионерку