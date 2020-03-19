2020-03-19T22:36:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Бронирование туалетной бумаги, аренда собак и бесплатная подписка на порносайты: жители разных стран - о том, как переживают карантин

Жителей Португалии и Сибири пандемия коронавируса не волнует, а 4 из 10 итальянцев нарушают запреты несмотря на уголовную ответственность [фото + видео]
Таисия ЧЕРНУХО
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Как пережить время карантина из-за коронавируса?Как пережить время карантина из-за коронавируса?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Италия: за нарушение карантина - до 12 лет тюрьмы

Про жесткие меры в Италии слышали уже все. В то время как в Китае 17 марта не было зафиксировано ни одной смерти, в Италии умерших от коронавируса все больше. После того, как выяснилось, что 40% итальянцев не соблюдают правила карантина, власти ввели уголовную ответственность для тех, кто заболел или контактировал с больными и нарушил правила карантина – до 12 лет тюрьмы. Но темпераментных итальянцев тюрьма пугает еще меньше, чем коронавирус.

Гомельчанка Ольга Козлова, которая сейчас живет в Милане. Фото автора

Гомельчанка Ольга Козлова, которая сейчас живет в Милане. Фото автора

- У нас практически все закрыто. Магазины работают, но теперь внутрь запускают максимум по 15 человек, поэтому снаружи всегда стоит толпа. В очереди расстояние меду людьми - минимум метр. Онлайн заказать можно, но доставка минимум через неделю, - делится впечатлениями гомельчанка Ольга Козлова, которая сейчас живет в Милане. – Из-за закрытых тренажерок пришлось купить коврики для фитнеса и велотренажер, буду заниматься дома. Многие фирмы сейчас дают разные плюшки людям. Например, бесплатный интернет, платформы с фильмами, бесплатное скачивание книг. Даже Pornhub предоставил всем бесплатный доступ на месяц. Мой работодатель поддерживает нас, организовывая в обед кулинарные онлайн-курсы или курсы йоги. А каждый день в 18 часов люди выходят на балконы для флешмобов: поют, танцуют или играют на музыкальных инструментах. Кое-где настоящие диджей-сеты проводят!

Милан в час пик. Фото автора.

Милан в час пик. Фото автора.

Девушка признается, что не боится заразы, но очень устала от разговоров о ней.

- Меня уже от одного слова «коронавирус» тошнит, я даже новости перестала смотреть. Во время каждого рекламного перерыва у нас включают ролик о том, как вести себя на карантине, под релаксирующую музычку, как в прогнозе погоды. Он бесит даже больше, чем реклама магазинов на диване! Масок не найти, но они нужны только болеющим, престарелым и ухаживающим за ними, да и люди не чихают другим в лицо. Я больше боюсь за своих родителей в Беларуси, чем за себя здесь. И еще жалею, что от празднования юбилея в Амстердаме пришлось отказаться. Буду отмечать дома и без гостей, - вздыхает девушка.

Чехия: в транспорте можно ездить только в маске, но их нигде нет

Минчанка Ирина Ушева живет в Праге восемь лет. Признается, что до недавнего времени только удивлялась ажиотажу в магазинах, а теперь уже вместе с остальными сметает еду с полок.

Минчанка Ирина Ушева живет в Праге восемь лет. Фото автора

Минчанка Ирина Ушева живет в Праге восемь лет. Фото автора

- У нас нельзя собираться большими компаниями, рекомендовано ходить в магазин по одному человеку от семьи. По закону из дома можно выходить только на работу, в магазин или аптеку, или гулять на природе. В транспорте можно ездить только в маске. Но этих масок нет и не предвидится ни в аптеках, ни онлайн! Сегодня я шила их сама. Продукты теоретически можно заказать на дом, но срок доставки - от двух недель. Курьер приезжает в маске, а оплатить можно только картой - никаких наличных. Жалко только, что срывается наш летний отпуск в Испании. Если появится официальный запрет на путешествия от чешского Минздрава, то мы получим деньги обратно. Если его не будет - придется ехать на свой страх и риск с маленьким ребенком или отказываться и потерять деньги.

Ирина своими руками шьет маски. Фото автора

Ирина своими руками шьет маски. Фото автора

Из-за коронавируса ограничили допустимую дистанцию между покупателями. Фото автора

Из-за коронавируса ограничили допустимую дистанцию между покупателями. Фото автора

Россия: не до коронавируса, когда Конституцию меняют

Ольга Воеводова живет в Тюмени, куда изначально привозили на двухнедельный карантин россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая. Девушка говорит, что никого это не волновало, все равно больных отправляли в санаторий за городом. Только сейчас сибиряков накрыла паника, правда, совсем по другому поводу.

Ольга Воеводова живет в Тюмени. Фото автора

Ольга Воеводова живет в Тюмени. Фото автора

- В каждом регионе России свои ограничения. У нас их немного: северянам продлили вахтовые работы, кого можно - перевели на удаленку или дистанционное обучение, общественный транспорт стал ходить реже. Даже маски можно купить онлайн, хоть и втридорога. В цифры о заболевших люди не верят, все считают, что их намного больше. Но сибиряки - самые спокойные люди на свете, я в масках видела два с половиной человека за все время. Сама сейчас беременна, но тоже не ношу маску - просто нет смысла. Правда, теперь никто не пожимает руки и не целуется при встрече, а кланяются друг другу, как японцы. Паники из-за коронавируса нет, люди не скупают гречку и туалетную бумагу, только шутят на эту тему. У россиян сейчас другая проблема, повергшая всех в панику, - это поправки в Конституцию.

Так выглядят некоторые магазины в Тюмени. Фото автора

Так выглядят некоторые магазины в Тюмени. Фото автора

Франция: бесплатная коммуналка и запрет на посещение похорон

Во Франции людям, работающим не по найму и потерявшим из-за карантина доход, власти разрешили не платить аренду, не оплачивать воду и электричество, а также дали право на субсидию в 1,5 тысячи евро. А наемным работникам, которые остались без работы, выплатят 85% зарплаты. Из последних новостей - премьер-министр запретил жителям страны… собираться на похороны. Но те нашли выход из положения - идут туда с собачками.

- Я работаю из дома, моя сестра уехала работать домой к родителям на две недели, везде карантин, - рассказывает француз Бенжамин Террад. - Во Франции закрыты все рестораны, школы, университеты… В магазинах к вечеру пустые полки - все в невероятных количествах скупают макароны и туалетную бумагу. Запрещено выходить из дома без надобности, только в магазин, аптеку или чтобы присмотреть за пожилыми родственниками, детьми, выгулять собаку. Прогуляться пока никто не запрещает, но только в своем районе. Перед тем как выйти из дома, ты сам себе пишешь расписку, указывая «я выхожу в 12 часов дня 20 марта на 2 часа, чтобы сходить в магазин такой-то», и подписываешь ее. Если тебя ловят полицейские, ты должен показать эту расписку и твоя цель должна соответствовать действию. Не соответствует - заплати 38 евро, а если ты нарушил правила повторно - штраф уже 135 евро.

Очередь в аптеке. Фото автора

Очередь в аптеке. Фото автора

Германия: детей не с кем оставить, а в магазинах все скупают в десятикратном размере

Сейчас страна находится на пятом месте в мире по количеству заболевших. Школы закрыты по всей стране, при этом на работу из дому перешли далеко не все немцы.

- У нас все, как у остальных, разве что выходить на улицу пока можно, - рассказывает Ирина Рибер из Мюнхена. - Магазины работают до 22 часов, но в 18 часов там уже пустые полки. В воскресенье вообще мертвый день - в огромном городе работает пара магазинов, и те максимум до 18 часов. Но купить все равно ничего невозможно - у нас уже давно нет дрожжей, муки, макарон. Все скупают в десятикратном размере! Масок, бумажных полотенец и туалетной бумаги тоже нигде нет. Муж вчера забронировал две упаковки туалетной бумаги. Сложно себе представить, что все это происходит в наше время! Бары и рестораны работают до 18 часов. Сейчас у нас волна возмущения насчет того, что многие продолжают работать (например, продавцы и кассиры), но у детей в садах и школах карантин. С кем их оставлять - неясно.

Магазины работают до 22 часов, но в 18 часов там уже пустые полки. Фото автора

Магазины работают до 22 часов, но в 18 часов там уже пустые полки. Фото автора

Польша: полно продуктов и туалетной бумаги

На сегодняшний день в Польше 251 зараженный и 5 умерших, поэтому карантин введен, но не такой жесткий, как везде. Детей и молодежь власти Польши просят по возможности оставаться дома, поскольку дети могут передавать вирус, не болея при этом.

Екатерина Вашкевич из Познани. Фото автора

Екатерина Вашкевич из Познани. Фото автора

- Все бары и рестораны закрыты, поэтому теперь у нас в тренде онлайн-пати. На днях мы с подругой болтали по скайпу с коктейлями в руках. Правда, у меня есть знакомые, которые по-прежнему собираются вместе и играют в настольные игры, - рассказывает Екатерина Вашкевич из Познани. - Снаружи тоже нет паники: в магазины хоть и впускают максимум 15 человек, но полно продуктов и туалетной бумаги. Границы закрыты, транспорт стал ходить реже, кто-то перешел на работу из дому или отправился в оплачиваемый отпуск. Школы, университеты и детсады позакрывались - нам часто говорят, что дети могут быть переносчиками вируса, не болея при этом. Везде стоят дезинфицирующие гели и салфетки. У нас на работе даже был специальный человек, который каждые два часа все опрыскивал дезинфектором, остальные работали в перчатках. Людей просили платить картами, а не наличными. Меня все это время мучает только один вопрос: кто скупил все маски, если в них я еще никого не встречала?

Испания: единственный легальный способ прогуляться - арендовать собаку

Еще 8 марта никто в Испании не верил, что все серьезно - 120 тысяч человек прошлись по главным улицам Мадрида в Международный женский день. На следующий день начался резкий рост заболевших, сегодня их без малого 17 тысяч.

Дарья Мински из Мадрида. Фото автора

Дарья Мински из Мадрида. Фото автора

- 9 марта в стране объявили о закрытии школ и университетов, а спустя четыре дня объявили чрезвычайную ситуацию с жестким карантином, - рассказывает Дарья Мински из Мадрида. - За выход из дома без повода - большой штраф. Например, за отказ от предоставления документа - до 30 тысяч евро. Выходить на работу можно только тем, кто занят в жизненно необходимых индустриях. Можно сходить в магазин за продуктами, в аптеку, мусор вынести или собаку выгулять. Я видела объявления, что люди сдают собак в аренду, так как это единственный легальный способ прогуляться. В таких стесненных условиях люди развлекаются как могут: совместно делают упражнения на балконах, каждый день хлопают врачам в 8 часов вечера, играют в бинго с громкоговорителем. Даже устраивают политические акции - вчера во всей Испании люди устроили грохот с кастрюлями и ложками, протестуя против коррупционных схем обогащения короля и его семьи.

Вечерний Мадрид. Март 2020 года.

Португалия: никто не верил в эпидемию, пока страны не стали закрывать границы

Португалия - вечный островок спокойствия. В то время как в соседней Испании вовсю бушевала пандемия, португальцы спокойно загорали на переполненных пляжах. Только 19 марта страна ввела чрезвычайное положение на 15 дней.

Анастасия Пимента из Порту. Фото: instagram.com/anastasiinha

Анастасия Пимента из Порту. Фото: instagram.com/anastasiinha

- У нас все случилось очень быстро, никто такого не ожидал. Еще на прошлой неделе все спокойно жили и не думали ни о каком коронавирусе, - рассказывает Анастасия Пимента из Порту. - Большинство португальцев отнеслись к новостям об эпидемии очень скептически: люди просто не могли в это поверить. Отрезвило всех только закрытие границ другими странами - тогда уже и сами португальцы стали умолять закрыть их границы для иностранцев. Правда, пока закрыли только границы с Испанией, где все очень плохо, и отменили рейсы из/в страны, не входящие в Евросоюз. Старшее поколение поначалу относилось ко всем запретам максимально наплевательски, но спустя неделю даже они сидели напуганные по домам. Выходить на улицу можно по уважительным причинам, а с выходных закрыли все заведения и пляжи. Магазины сократили рабочий день до 17 часов, так что за продуктами после работы уже не заехать. Утром впускают максимум 30 человек, потом один вышел - другой зашел. В очереди все соблюдают дистанцию в один метр. В магазинах все есть, даже туалетная бумага, а вот онлайн-доставка фактически не работает: ближайшая доставка - только в конце марта. Вообще, все это сплотило людей: везде висят объявления о том, что, если вы не можете сходить в магазин, мы сходим за вас. Мы с мужем сами ходили по подъезду и спрашивали, кому что нужно. В итоге привезли одной бабуле шесть упаковок молока.

Закрытое кафе на пляже в Португалии. Фото: instagram.com/anastasiinha

Закрытое кафе на пляже в Португалии. Фото: instagram.com/anastasiinha

Покупатели стараются держать дистанцию в очередях в магазины. Фото: instagram.com/anastasiinha

Покупатели стараются держать дистанцию в очередях в магазины. Фото: instagram.com/anastasiinha

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