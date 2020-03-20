2020-03-21T12:10:43+03:00
Минск
КП Беларусь

«Дезинфицируют тренажеры и гантели, раздают антисептики»: как спортзалы защищаются от коронавируса

Риск подхватить заразу в фитнес-центрах выше, но людей это не пугает
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: pixabаy.comФото: pixabаy.com
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Фитнес-центры и тренажерные залы - места многолюдные. Именно в таких риск подхватить вирус повышается: спортсмены находятся в тесном контакте друг с другом, часто дышат через рот и пользуются одним и тем же инвентарем. Это идет вразрез с рекомендациями медиков держаться подальше от мест массового скопления людей и соблюдать дистанцию с собеседниками. Но много ли здоровых молодых людей готовы отказаться от спорта? Ведь некоторые абонементы не допускают пропусков занятий, и оплаченное время попросту сгорает. «Комсомолка» узнала, на какие меры идут фитнес-клубы, чтобы не допустить распространения болезни.

- Я хожу в танцевальную студию в центре Минска, - рассказывает Екатерина. - В понедельник мне пришло SMS, что в связи со вспышкой коронавируса занятия переносятся на неделю и будут пересчитаны в счет будущего абонемента.

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Инна занимается в небольшом тренажерном зале в Первомайском районе столицы:

- Около недели назад каждому посетителю на входе начали выдавать влажные спиртовые салфетки. И ввели обязательное правило разуваться перед входом в зал и оставлять обувь на специальных поддонах. В раздевалку же можно заходить исключительно в сменной обуви. Тренеры при нас протирают тренажеры и обрабатывают их антибактериальными средствами. И постоянно проветривают помещение.

В минском тренажерном зале GYM24 тоже всеми силами борются с заразой:

- Мы стали чаще проводить полную уборку зала, постоянно проветриваем, обрабатываем полы и тренажеры дезинфицирующими средствами. Кроме того, у каждого инструктора есть при себе антисептики, которыми они обеззараживают инвентарь минимум раз в два часа, - сообщили в спортзале. – А еще мы дарим клиентам 2 недели заморозки абонемента в связи с ситуацией.

Фото: pixabаy.com

Фото: pixabаy.com

- Я занимаюсь в тренажерном зале около метро «Фрунзенская». Пару дней назад на входе появилась девушка, которая всем посетителям дезинфицировала руки. Хотя обычно бутыль с антисептиком просто висит на стене, - рассказывает Юлия. - Но я и сама за тренировку могу несколько раз помыть руки, потому что когда занимаешься и потеешь, неизбежно касаешься лица грязными руками.

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