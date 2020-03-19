Александр Лукашенко: «Мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса»

- Я пригласил вас сегодня, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в Беларуси. Особенно это важно в условиях коронавирусного психоза, - сказал Александр Лукашенко.

Также президент говорил о…

… ЗАКРЫТИИ ГРАНИЦ СОСЕДЯМИ

«Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ. Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Нам надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в самое ближайшее время. Они должны быть дома. В безопасности», - сказал президент.

… БОРЬБЕ С COVID-19 И ДРУГИМИ ИНФЕКЦИЯМИ

Президент подчеркнул, что медицинский персонал должен быть обеспечен всем необходимым и материально поощрен за нелегкую работу.

«В конце зимы - начале весны в Беларуси, как и во всем мире, идет подъем сезонных инфекций. Меня это больше всего беспокоит. Речь в данном случае не о коронавирусе, а о привычных нам острых респираторных инфекциях, включая грипп. Самое опасное, что может случиться в результате этих вирусов, - это пневмония», - напомнил президент.

Он привел статистику по количеству смертей в результате пневмонии: в 2019 году за январь-февраль таких случаев было 196, сейчас - 138. Всего из-за заболеваний органов дыхания за первые два месяца прошлого года погибли 498 человек, в начале этого года - 328.

… ПАНИКЕ

«Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред. Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует».

… ПОМОЩИ РОССИЯНАМ В ПОЛЬШЕ

«Возьмите россиян, которые сегодня в Польше: они не могут выехать в Россию. Коль у наших границ скопилось определенное количество россиян, Игорь Петрович (глава Администрации Игорь Сергеенко. - Ред.), вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину».

«Это не дело, что наши братья там сидят, понятно, в какой ситуации. Надо им помочь, как бы у нас ни складывались отношения с российскими властями. Люди ни в чем не виноваты».

... КАРАНТИНЕ

«Всех, кто едет из-за границы, мы берем на контроль. Малейшее подозрение, кашляет или чихает - мы сразу же тестируем. Если вдруг лабораторно подтверждено, мы сразу все контакты начинаем находить и изолировать. И я проанализировал все эти факты: там, где мы, перестраховавшись, начали собирать людей и карантинить, ни один не был болен. Все оказались здоровы. И вот поэтому китайцы нам говорят: не надо излишне карантинить, потому что это результатов не дает. И наш опыт подтверждает: три тысячи человек наблюдали - три тысячи здоровые».

… ОТКАЗЕ ОТ КАРАНТИНА В ШКОЛАХ

«Если родители боятся - не отправляйте детей в школу, мы не запрещаем».

Президент объяснил, почему не следует вводить в школах карантин - дети поедут к бабушкам-дедушкам, а пожилые люди находятся в группе риска.

«Мы же угробим стариков! Поэтому не надо ничего делать. Положено с 30 марта каникулы - будет с 30-го. У нас что, в школах проблемы? Нет проблем».

… ИЗМЕНЕНИИ НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

«Мы договаривались о том (Минздрав попросил), что нам надо сместить по времени автомобильный транспорт, чтобы развести потоки в автобусах рабочих и студентов. Пусть студенты немножко позже начинают занятия в университетах, они будут позже ехать на общественном транспорте, когда основной поток рабочих попадет на свои предприятия. Это даже будет удобнее и для города», - сказал Александр Лукашенко, прежде всего, в отношении Минска.

«Людям надо советовать, чтобы они оставались дома. Надо мобилизовать наши социальные службы, чтобы помогали старикам, у которых детей нет, которым никто помочь не может. Надо их сейчас опекать. Надо все сделать, чтобы они смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь».

… ПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПИРАТОРОВ

«Хвастаемся везде - IT-страна, а эти несчастные «намордники» не можем произвести. Чтобы за неделю правительство приняло решение, где будет производить. Не проблема станок приобрести. Негоже, что в Беларуси их нет. Они нам пригодятся всегда».

… ПАРИЛКЕ И ЖИРИНОВСКОМ

«Я когда-то обмолвился о том, что людям надо, чтобы бороться с разными вирусами, в том числе и с этим, чаще ходить в сухую парилку. Поскольку COVID-19 не любит высоких температур и при плюс шестидесяти, как меня проинформировали специалисты, погибает».

Президент также привел народные методы профилактики: когда не хватает дезинфицирующих средств, многие люди могут мыть руки водкой, сообщает БелТА.

«То есть если с сауны выйти и помыть не только руки, но и внутрь сто грамм, то я (как человек непьющий не пропагандирую это) нормально буду воспринимать. По крайней мере, до Дня Победы».

А еще Александр Лукашенко рассказал анекдот о российском политике Владимире Жириновском, который недавно раскритиковал белорусского президента за подобные рекомендации.

«Раскритиковал он, что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает: «Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает». - «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит». Жена ему опять говорит: «Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют». Жириновский: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!» На анекдот похоже, тем паче, что близко к нашей теме. Извиняюсь перед Владимиром Вольфовичем, но не мог себе не позволить рассказать эту быль».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Минздрав использует белорусские тесты

На совещании у президента глава Минздрава сказал, что благодаря развитию отечественной школы лабораторной диагностики в Беларуси быстро удалось наладить производство собственных тестов на выявление коронавируса.

- Когда ВОЗ опубликовал РНК вируса, наш тест был сделан в течение недели, - сказал Владимир Караник.

Кстати, вчера главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Игорь Карпов сообщил, что 11 заболевших коронавирусом белорусов получили первый отрицательный тест на наличие заболевания.