Можно ли в Беларуси официально отстранить от работы того, кто простужен?

"Начальник не допустил к работе, так как у меня была простуда и небольшая температура. Сказал: «Иди домой и лечись», даже приказ об этом принесли на ознакомление. Разве так можно?"

Да, можно. Даже если нет медицинского заключения о болезни, наниматель по своему усмотрению, видя, что вы плохо себя чувствуете, что это мешает работе, обязан отстранить вас от нее. Речь может идти, например, о кашле, насморке, головокружении. Об этом говорится в п. 1 ч. 6 ст. 49 Трудового кодекса.

Отстранить вас могут как перед началом работы, если вы пришли уже в болезненном состоянии, так и в течение рабочего дня. Издается приказ (распоряжение), в нем указываются причины отстранения, а работника ознакамливают под роспись. Именно так и было сделано в вашем случае. Если вы откажетесь подписывать приказ, то об этом составят акт, и к работе вас все равно не допустят.

Если вы не уйдете на больничный, то для допуска к работе тоже необходим приказ. За период отстранения от работы зарплата не начисляется.

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