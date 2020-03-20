2020-03-20T12:17:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Можно ли в Беларуси официально отстранить от работы того, кто простужен?

На вопросы читателей «Комсомолки» отвечает менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова
Элеонора РУБАНОВАменеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС»
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Отстранить вас могут как перед началом работы, если вы пришли уже в болезненном состоянии, так и в течение рабочего дня.Отстранить вас могут как перед началом работы, если вы пришли уже в болезненном состоянии, так и в течение рабочего дня.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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"Начальник не допустил к работе, так как у меня была простуда и небольшая температура. Сказал: «Иди домой и лечись», даже приказ об этом принесли на ознакомление. Разве так можно?"

Да, можно. Даже если нет медицинского заключения о болезни, наниматель по своему усмотрению, видя, что вы плохо себя чувствуете, что это мешает работе, обязан отстранить вас от нее. Речь может идти, например, о кашле, насморке, головокружении. Об этом говорится в п. 1 ч. 6 ст. 49 Трудового кодекса.

Отстранить вас могут как перед началом работы, если вы пришли уже в болезненном состоянии, так и в течение рабочего дня. Издается приказ (распоряжение), в нем указываются причины отстранения, а работника ознакамливают под роспись. Именно так и было сделано в вашем случае. Если вы откажетесь подписывать приказ, то об этом составят акт, и к работе вас все равно не допустят.

Если вы не уйдете на больничный, то для допуска к работе тоже необходим приказ. За период отстранения от работы зарплата не начисляется.

Вопросы присылайте по адресу: 220005 Минск, а\я 192, «Комсомольская правда» в Беларуси», с пометкой «Ваши права» или по электронной почте: kalinina@phkp.by.

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