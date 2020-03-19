Первые дни с закрытой границей: россияне в Беларусь на работу ездят, а белорусы пошли в отпуск за свой счет

В Лиозно из-за коронавируса подскочил спрос на медицинские маски и антисептики, но аптеки не сдаются: маски с прилавков не исчезают.

- Во время сезонных вспышек гриппа и ОРВИ их и раньше брали - зимой, весной. Летом и осенью вообще никто не спрашивал. Но такого спроса, как сейчас, конечно, не было. Заказали дополнительно, завтра привезут, - говорит девушка-провизор.

- Может, их в Россию везут на продажу? Вы ведь у самой границы, - спрашиваю.

- Нет, в таких объемах никто еще не пытался закупаться.

Вторые сутки за границей Лиозно живет в обычном ритме. В «подвешенном состоянии» лишь те жители райцентра, кто работал в России. Ежедневно человек 40 - 50 ездили в Рудню на работу. Большинство - на молочный комбинат. Работали в России и швеи, и доярки, и пекари. Сейчас на работу могут ездить только те, кто оформил вид на жительство в РФ, но таких немного. Остальные пока в отпусках, многие - в неоплачиваемых.

- Мой муж с бригадой на стройке работает, раньше приезжал на выходные домой. Сейчас в понедельник уехал, и не знаю, когда теперь ждать его, - сетует Марина. – Ведь если на выходной приедет, снова на работу уехать не сможет.

- Мой отец семь лет ездил в Рудню на работу, сначала был главным энергетиком в ЖКХ, потом просто энергетиком. Весной он все равно собирался увольняться. Успел оформить отпуск как раз до увольнения, - рассказывает Виктор.

- Если эти люди будут вынуждены уволиться, то работой в Лиозно мы их обеспечим,- считает председатель Лиозненского районного Совета Тамара Дриленок. - Можем предложить около семидесяти вакансий, и не только механизаторов или животноводов. Есть места на швейном производстве, на деревообработке, филиал «Марко» человек пять в ученики может взять.

Кстати, не только белорусы ездят на работу в Россию, обратное движение тоже идет. В лиозненских хозяйствах работают россияне из Руднянского района. Их намного меньше, чем белорусов, которые работают в Рудне. И, в отличие от белорусов, на их ритм жизни закрытие границы не повлияло - через границу их пропускают.