2020-03-19T17:15:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Беременная мозырянка обворовала слепую бабушку, втершись в доверие разговорами о религии

Злоумышленницей оказалась многодетная мама, которая ждет четвертого ребенка
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Незрячую 96-летнюю пенсионерку обворовала незнакомка. Фото: кадр видео / МВД БеларусиНезрячую 96-летнюю пенсионерку обворовала незнакомка. Фото: кадр видео / МВД Беларуси
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В женский день, 8 марта, незрячую 96-летнюю пенсионерку обворовала незнакомка. МВД опубликовало на своем сайте видеозапись с рассказом потерпевшей пожилой женщины.

- «Это я пришла - молитву переписывать», - вспоминает слова непрошеной гостьи пенсионерка. - Она тут (на диване - Ред.) сидела. Я отодвигаюсь сюда, а она за мной. Я начала кричать, пищать. И телефон не знаю где... Ничего же не вижу!

В тот день пожилой женщине все же удалось найти телефон и позвонить в милицию. Как оказалось, неизвестная дама, которая забрала ее сбережения, приходила к ней дважды. Первый раз за несколько дней до 8 марта, когда узнала, что пенсионерка живет одна и получит пенсию в Международный женский день. И как раз в праздник она явилась к ней снова. Во время разговора с пенсионеркой гостья стала ощупывать карманы бабушкиной куртки, подозревая, что там есть деньги.

- В одном из них потерпевшая хранила все свои сбережения - почти тысячу рублей. Когда гостья вытаскивала сверток с деньгами, пенсионерка это почувствовала и схватила ее за волосы. Та смогла вырваться и убежать, прихватив всю сумму и две бутылки водки, - сообщает МВД.

Той самой гостьей оказалась ранее судимая за кражи 26-летняя мозырянка. Невероятно, но молодая женщина находится в декретном отпуске, имеет троих детей и сейчас ждет еще одного ребенка.

Мозырянка созналась: в феврале она украла похожим способом у пожилой пары более 500 рублей.

Пенсионерам она рассказывала о жизненных тяготах, больной дочке, входила в доверие разговорами о религии. А обворовывала пенсионеров, когда приходила к ним в гости второй раз.

Выяснилось, что молодая женщина даже присвоила себе чужую детскую коляску из многоэтажки. Сейчас подозреваемая находится в ИВС. Возбуждены уголовные дела.

БУДЬ В КУРСЕ

«Пенсионеры более доверчивы и восприимчивы к внушению»

Стражи порядка напоминают, что чаще всего жертвами мошенников, которые находят разные предлоги проникнуть в дом, становятся пенсионеры.

- В силу возраста и воспитания они более доверчивы и восприимчивы к внушению. Путем искусного обмана или обещаний сказочного богатства преступники подавляют способность жертвы мыслить критически, - сообщает МВД. - Предупредите пожилых родственников и знакомых о возможных сценариях, которые разыгрывают аферисты. Объясните, что в случае появления незнакомцев с подобными предложениями пускать их в жилище не стоит, а следует немедленно позвонить вам или обратиться к соседям.

Легенды, коорые придумывают себе злоумышленники, разные. Кто-то представляется работником коммунальных или социальных служб. Кто-то предлагает установить фильтр для воды, газовый датчик. А некоторые продают со скидкой товары - кухонную посуду, одеяла, электроприборы. Преступники притворяются даже иностранцами, которые остались без денег и продают новый телефон за копейки, лишь бы вернуться домой.

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Рассказ потерпевшей пенсионерки. Мозырь 08.03.2020г..

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