Нацбанк: в белорусских обменниках нехватка наличных долларов. Есть временные трудности с их доставкой из США

В белорусских обменниках могут быть перебои с наличными долларами, причина - не только в повышенном спросе на американскую валюту, но и в трудностях ее доставки с территории США, где ее печатают.

- В настоящее время в связи с распространением эпидемии коронавируса и принимаемыми мерами по ограничению въезда иностранных граждан международные авиакомпании значительно сократили количество полетов, что существенно осложнило перемещение грузов между странами. Ввиду этого на данный момент европейские банки и финансовые организации, предоставляющие услуги по продаже наличных долларов США на европейском рынке, испытывают трудности с доставкой валюты из США. Это привело к дефициту наличных долларов США в странах региона на фоне увеличения спроса на них, обусловленного высокой волатильностью на мировых финансовых рынках, - говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Национального банка Беларуси.

Как подчеркивается в заявлении Нацбанка, в обменниках и кассах банков может наблюдаться временная нехватка наличных долларов. При этом никаких ограничений и трудностей с продажей или покупкой долларов США в безналичной форме нет. Кроме того, в кассах банков достаточно другой иностранной валюты, в частности, евро.

Нацбанк отмечает, что в условиях падения белорусского рубля и в целях повышения финансовой стабильности он проводит валютные интервенции в дополнительных объемах. Это означает, что регулятор периодически при необходимости продает валюту на бирже для того, чтобы сгладить резкие колебания курса и не допустить его скачкообразного одномоментного изменения.