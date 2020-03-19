2020-03-19T18:07:23+03:00
Экономика
КП Беларусь

Нацбанк: в белорусских обменниках нехватка наличных долларов. Есть временные трудности с их доставкой из США

Регулятор прокомментировал непростую ситуацию на валютном рынке в марте 2020 года
Виктор ПАЖИТОК
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Долларов не хватает. Но это временноДолларов не хватает. Но это временноФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В белорусских обменниках могут быть перебои с наличными долларами, причина - не только в повышенном спросе на американскую валюту, но и в трудностях ее доставки с территории США, где ее печатают.

- В настоящее время в связи с распространением эпидемии коронавируса и принимаемыми мерами по ограничению въезда иностранных граждан международные авиакомпании значительно сократили количество полетов, что существенно осложнило перемещение грузов между странами. Ввиду этого на данный момент европейские банки и финансовые организации, предоставляющие услуги по продаже наличных долларов США на европейском рынке, испытывают трудности с доставкой валюты из США. Это привело к дефициту наличных долларов США в странах региона на фоне увеличения спроса на них, обусловленного высокой волатильностью на мировых финансовых рынках, - говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Национального банка Беларуси.

Как подчеркивается в заявлении Нацбанка, в обменниках и кассах банков может наблюдаться временная нехватка наличных долларов. При этом никаких ограничений и трудностей с продажей или покупкой долларов США в безналичной форме нет. Кроме того, в кассах банков достаточно другой иностранной валюты, в частности, евро.

Нацбанк отмечает, что в условиях падения белорусского рубля и в целях повышения финансовой стабильности он проводит валютные интервенции в дополнительных объемах. Это означает, что регулятор периодически при необходимости продает валюту на бирже для того, чтобы сгладить резкие колебания курса и не допустить его скачкообразного одномоментного изменения.

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