«ЖЭС просил 220 рублей с квартиры, мы скинулись по 100 и наняли частника»: как минчане экономят на ремонте подъездов

В конце января в сфере ЖКХ произошли изменения, которые пока заметили не все, - был увеличен перечень работ по ремонту подъезда, за которые платят жильцы. В этот перечень вошли дорогостоящие работы по замене окон, дверей и перил, то есть теперь владельцы квартир платят за все сами. Это, конечно, не очень приятно, но по сути правильно.

- Это же наше жилье, наша собственность, а мы хотим, чтобы государство его ремонтировало. Квартиры находятся в частной собственности, а весь дом - в долевой частной собственности, поэтому не совсем правильно ждать здесь участия государства, - считает юрист Александр Горбач. - Люди, которые живут в частных домах, не ждут, что государство будет что-то ремонтировать в их дворе, и жильцам квартир ждать этого не стоит.

Но если счета за ремонт увеличились, можно ли найти кого-то, кто сделает его подешевле? Как показывает практика - можно. Если стоимость работ не устраивает жильцов, они могут отказаться от услуг ЖЭСа и найти другого подрядчика или вовсе сделать ремонт своими силами. Так в Минске в этом году поступили жильцы каждого пятого отремонтированного подъезда.

«Как услышали цену, сразу отказались»

Минчанка Раиса вместе с соседями в конце прошлого года своими силами делала ремонт подъезда девятиэтажного дома в Чижовке. Такое решение они приняли после того, как ЖЭС объявил им цену.

- Цена была космическая, если честно, не помню, сколько именно. Наши пенсионеры как услышали эту цифру, так сразу отказались. Но ремонт был нужен, поэтому решили искать способ сделать его дешевле, - говорит Раиса. - Прикинули, сколько стоит краска, вспомнили, что у нас живет в подъезде пару женщин-маляров. Они согласились покрасить подъезд бесплатно, поделив работу между собой.

Потолки в ремонте не нуждались, окна менять было не нужно - в свое время большие окна здесь замуровали, оставив маленькие окошки. В итоге жильцы подъезда скинулись всего по 20 рублей - считай, сделали ремонт даром. На эти деньги купили кисточки и краску и в итоге покрасили стены и перила.

- Правда, краску купили очень дешевую и вонючую, но сошлись на том, что лучше сделать ремонт так, чем никак. Еще хочется, чтобы поменяли почтовые ящики, пока до них дело не дошло. Может, удастся со временем уговорить соседей и на это, - рассуждает собеседница.

Дело не только в цене

Минчанин Андрей говорит, что за ремонт в подъезде пятиэтажной хрущевки частник взял в два раза меньше денег, чем выставил ЖЭС:

- Летом ЖЭС нам предлагал заплатить примерно по 220 рублей с квартиры. А в итоге мы скинулись по 100 рублей и наняли частника.

Частник побелил потолки, сделал в подъезде рельефную штукатурку стен и покрасил их.

- Мы не меняли перила, они еще неплохо выглядят. Решили ничего не делать с бетонным полом, хотя в подъезде есть небольшие выбоины в полу, но за это надо было платить дополнительные деньги, а доплачивать были готовы не все, - поясняет Андрей.

Да и саму идею ремонта поддержали не все жильцы. На пятом этаже из четырех квартир в двух люди не захотели сдавать деньги на ремонт, а еще в двух отказались оплачивать работы на этаже за себя и соседей, поэтому ремонт там вообще не делали, и это вполне устроило жильцов подъезда.

- А ящики мы сами заменили, нашли, где их можно было купить чуть ли не по 10 рублей. И сами установили, - говорит Андрей.

По его словам, частника выбрали еще и потому, что жильцы подъезда были недовольны качеством работ ЖКХ во время капремонта.

- Это был такой ужас, такая безалаберность и безответственность, что никто уже с ними связываться не хотел, - поясняет мужчина.

Если стоимость работ не устраивает жильцов, они могут отказаться от услуг ЖЭСа и найти другого подрядчика.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Если делать, то делать хорошо

Но иногда жильцы сознательно увеличивают стоимость ремонта. Так, например, вышло у Инны, которая живет в девятиэтажке в Первомайском районе Минска.

- ЖЭС предлагал нам минимальный ремонт: покраску стен и потолков. И цены называл какие-то скромные. Но жильцы такой вариант забанили. У нас был очень убитый подъезд. Если вы можете представить себе гетто, то это именно наш подъезд до ремонта. Поэтому решили: если делать ремонт, то делать его хорошо, - рассказывает Инна.

Жильцы обсудили с ЖЭСом объем работ, который бы их устроил. В итоге заменили ящики, покрасили потолки, стены, перила, двери в подвал, положили новую плитку.

- Цена, конечно, получилась немаленькая, особенно у нашей семьи - у нас четырехкомнатная квартира, поэтому мы платим больше всех. За этот ремонт мы должны 300 рублей. Будем его оплачивать в два или три этапа вместе с коммунальными услугами. С однокомнатной квартиры, думаю, рублей 70 - 80 вышло, - говорит собеседница.

Обращение к частнику не гарантирует качество

В частной организации, которая занимается ремонтом, рассказали, что цены за ремонт, сделанный силами ЖЭСа и частника, разнятся не всегда, но обратиться именно к частному подрядчику людей толкает страх того, что ЖЭС сделает работы хуже. Однако частники считают, что этот страх необоснованный.

- ЖЭСы тоже делают хороший ремонт, и у них действуют госрасценки. Так что по цене и качеству одинаковые работы могут быть сопоставимы. Бывает, что и частники косячат. Само по себе обращение к частному подрядчику не гарантирует того, что вам сделают работы качественней и дешевле, - поясняет Алексей - прораб компании-подрядчика. - Но чаще, конечно, цены у частников ниже.

Разница в цене, по его словам, выходит из-за того, что у подрядной организации больше пространства для маневров с высчитыванием стоимости работ.

- Я могу не учесть какие-то работы, не вносить их в смету и не выставлять за них оплату. Есть же разные бонусы, из-за этого цена может отличаться. ЖЭСу все это сделать сложнее. А бывает, что у подрядчика смета и больше, чем у ЖЭСа. Потому что иногда частник не выезжает на место и рассчитывает стоимость просто по шаблону, включая работы, которые в этом подъезде не нужны, - объясняет прораб.

Он не скрывает, что большинство клиентов, которые обращаются к ним, все просчитывают, взвешивают все за и против, а потом возвращаются к варианту работы с ЖЭСом.

- Даже если сумма получается меньше, не каждый может оплатить ремонт за один раз. Не у всех есть на это деньги и желание их тратить на подъезд. Около 80% клиентов отказываются в итоге от наших услуг и возвращаются к варианту с ЖЭСом. Тот предоставляет рассрочку, которую в несколько этапов включают в оплату коммунальных услуг. Частники же на это пойти не могут, - говорит собеседник.

ЕСТЬ ВОПРОС

Можно ли вообще отказаться от ремонта?

А что, если вообще отказаться от ремонта или, например, не платить за него? В «Минском городском жилищном хозяйстве» поясняют, что отказаться от ремонта можно, только если он внеплановый. А вот плановый ремонт придется делать в любом случае. Решение о проведении такого ремонта принимает ЖЭС исходя из состояния подъезда.

- При проведении собрания по ремонту подъезда людям предлагают выбрать цветовое решение, а также их знакомят с видами работ, которые будут выполняться в подъезде. На размышление жильцам дают около месяца, а потом заключают с ними договор. Если жильцы отказываются от заключения договора, то это не значит, что услуга оказываться не будет. Ремонт все равно сделают, а оплату за него включат в коммунальные услуги с рассрочкой на три месяца, - поясняет Тимофей Кремез, замгендиректора «Минского городского жилищного хозяйства».

Если же жильцы квартиры не станут платить за ремонт, то расчетно-справочный центр обратится в суд с просьбой взыскать эти деньги. В таком случае к стоимости ремонта добавится пеня и судебные издержки.

- Жильцы могут провести ремонт сами или выбрать стороннюю организацию. Какие именно работы проводить в подъезде, жильцы могут решать самостоятельно. Например, если жильцы решат пока не менять окна, они могут этого не делать. ЖЭС не может их заставить. Специалисты ЖКХ только примут работы после их завершения, чтобы в последующем не было споров по их выполнению, - отметил Тимофей Кремез.

А вот решение о внеплановом ремонте принимают сами жильцы. Его, как правило, и проводят по обращению тех, кто живет в доме. Тогда ЖЭС тоже обследует дом и составляет смету, которую представляет на собрании. Если на собрании большинство жильцов за ремонт, то его будут делать. И платить за него тогда будут все, вне зависимости от их желания. Если же большинство против, то подъезд оставят без изменений.

Есть разница и в оплате планового и внепланового ремонта: цену планового рассчитывают по площади квартиры, а цену внепланового, по решению жильцов, можно рассчитать по количеству жильцов.

Очень часто свой подъезд жильцы ремонтируют самостоятельно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ПОДСЧЕТ

Сколько стоит ремонт у ЖЭСа?

Средняя стоимость ремонта одного подъезда, выполненного по договору с ЖЭУ, - 2,8 тыс. рублей. С заменой входной двери, всех окон и перил подъезда цена ремонта может увеличиться сразу на 6000 рублей. В стандартном подъезде девятиэтажного дома из 36 квартир он обойдется в среднем в 244,4 рубля на одну семью. Итоговая сумма распределяется между собственниками (нанимателями) пропорционально площади их жилых помещений. На оплату предоставляется рассрочка 3 месяца.

Сколько стоит просто покрасить подъезд?

Стоимость покраски подъезда без учета краски обойдется примерно в 3 - 4 рубля за квадратный метр. Площадь подъезда (в нее входят и площадь стен, и площадь потолков) в 9-этажке составляет 400 - 600 квадратных метров. То есть минимум за работы нужно заплатить 1200 рублей, или 33 рубля с квартиры. В среднем же цена косметического ремонта - 1700 рублей.

- Цена зависит от состояния подъезда, и средние цифры выводить достаточно сложно, - поясняют ремонтники.

БУДЬ В КУРСЕ!

За какие работы по ремонту подъезда теперь платят жильцы?

Всего в перечне 18 пунктов. Кроме стандартной штукатурки, покраски и побелки стен и потолков, в него теперь вошли:

- Замена окон ПВХ, стеклопакетов в подъездах, замена оконной и дверной фурнитуры, а также доводчиков на дверях.

- Ремонт, замена и окраска входных дверей в подъезды и приквартирные тамбуры.

- Замена и ремонт перил, поручней и ограждений лестничных маршей в подъездах, восстановление накладок на поручни в подъездах, за исключением укрепления перил.

- Окраска металлических перил, балконных решеток, экранов (с внутренней стороны) балконов и лоджий, частичная или полная замена поручней балконных ограждений

- Установка, замена и ремонт почтовых ящиков.

- Ремонт сараев.

КСТАТИ

За некачественную уборку подъезда платят меньше

Качество уборки в подъезде контролирует мастер ЖЭУ, также этим может заниматься старший по подъезду или другой неравнодушный житель. Периодически устраивают проверки ЖКХ района, МГЖХ, санслужба. Если во время контроля нашли нарушения, то размер оплаты за уборку уменьшают.

- Так, в 2019 году подрядчики недополучили в общей сложности 1 млн 345 тыс. рублей, потому что не произвели уборку или выполнили ее некачественно. То есть за услугу санитарного содержания в том месяце, в котором выявлено нарушение, жители платят меньше, чем по установленному тарифу, - пояснила замгендиректора «Минского городского жилищного хозяйства» Анастасия Воробьева.

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