Минздрав: в женских консультациях будут принимать без очереди, а в поликлиниках - отдельный вход для пациентов с температурой

16 марта Минздрав выпустил приказ «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения». В документе перечисляются учреждения здравоохранения, куда везут пациентов с подозрением на коронавирус, описываются нововведения. Пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями чаще будут оказывать помощь дома, домой привезут и рецепты. А для пациентов, у которых повышена температура, в поликлиниках сделают отдельный вход.

- Для их приема отделения дневного пребывания рекомендовано перепрофилировать в инфекционные отделения (кабинеты). Медработников обеспечат средствами индивидуальной защиты и антисептическими средствами, - уточняется в приказе.

В документе говорится и об ограничении плановых мероприятий. С уточнением «с учетом имеющихся возможностей». Речь идет о плановых диспансеризациях, вакцинации взрослых и детей, скрининговых мероприятиях, в том числе маммографии, флюорографии, плановой стоматологической помощи.

Коснутся изменения и беременных. Например, временно в роддомах отменят партнерские роды. Аргументируют это тем, что мужчины не сдают мазок на коронавирус, поэтому нельзя быть уверенными, что коронавируса у будущего папы нет (заболевание может проходить бессимптомно). На плановый осмотр в женскую консультацию беременные временно будут записываться по телефону, согласовывая визит с акушеркой и врачом. Так женщинам не придется сидеть в очереди. Они будут приходить к определенному времени.

Медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом и контактами 1-го уровня, приказом обещается прибавка к зарплате. А комбинат питания, который организует питание в больницах, должен обеспечить медиков и других работников, которые трудятся в закрытом круглосуточном режиме.

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