Белорусский футбол в условиях коронавируса: «Лучше посмотреть на стадионе, чем в баре»

Высшая лига чемпионата Беларуси стартовала по плану несмотря на ситуацию с распространением коронавируса COVID-19. Белорусская федерация футбола уверят, что следит за эпидемиологической ситуацией стране и на постоянной связи с Минздравом и Минспортом. Внезапно наш чемпионат стал объектом внимания болельщиков во всей Европе и даже мире.

Белорусская федерация футбола уверят, что следит за эпидемиологической ситуацией стране.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пятницу 20 марта минское «Динамо» на одноименном стадионе принимало «Рух» из Бреста. По данным официального протокола матч посетило 1843 зрителя. Например, 9 марта здесь же на кубковой игре «Динамо» и БАТЭ было 9805 зрителей.

Высшая лига чемпионата Беларуси стартовала по плану несмотря на ситуацию с распространением коронавируса COVID-19.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У зрителей мы спросили об их мотивации посетить игру.

- У меня три страсти: футбол, музыка и деньги. Поэтому пришел на футбол, - говорит Витольд, болельщик «Динамо» в стильном пальто и кепке.

- Многие активные болельщики решили сегодня посмотреть игру по телевизору, учитывая ситуацию с коронавирусом.

- Я мх прнимаю. Сам сейчас временно живу с родителями. Они стремаются. Но я не боюсь. Люблю футбол и буду приходить в любое время. Тем более, когда играет любимое «Динамо». На другие массовые мероприятия (театр, кино, концерты) сейчас особо не хожу.

- Правильно, что чемпионат Беларуси не приостановили, как во всей Европе?

- Учитывая данную ситуацию, можно было бы проводить матчи без болельщиков. Но не приостанавливать. Иначе совсем грустненько будет. И так все чемпионаты остановили. Без футбола никак.

- Многие в Европе да и мире шутят, что чемпионат Беларуси как манна небесная: в линиях букмекерских контор ставки на наш чемпионат идут первой строкой. Это привлечет внимание в Беларуси?

- Как это может привлечь? Те, кто освещает спортивные события, тот и будет толтко знать. Большого ажиотажа не будет.

Многие пришли парами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вся эта ситуация с коронавирусом – это психоз или реальная опасность?

- Во всем мире не дураки объявили карантин и другие меры. С другой стороны, сидетб и боятся глупо.

- Какие меры вы принимаете? Сто граммов? Трактор?

- Пока прохладно, чтобы ездить на свою малую родину, так что с трактором проблемно. Сто граммов бывает принимаю. Тем более палец на ноге сломал, спортивные активности временно приостановил. Маски не ношу – это так себе защита. Они одноразовые, действуют недолго.

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Рух" (Брест). Иван Бахар против Алексея Ковтуна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Боимся заразиться, но пришли поддержать команду»

Многие пришли парами.

- Постоянно ходим на футбол. Хотя сейчас многие озабочены [из-за всей этой ситуации вокруг коронавируса]. Но выбора не было, - улыбается Андрей и смотрит на супругу.

- Конечно, боимся заразиться. Но все-таки решили поддержать команду. Вот купили маски, - говорит Елена.

- Даже респираторы. Сколько стоят?

- Пять рублей. С клапаном вдоха. На неделю хватает.

- Какие еще меры принимаете?

- Сто грамм, как некоторые говорят, не принимаем – постоянно за рулем. Покупали какие-то таблетки для иммунитета. Вот и все, - отвечает Андрей.

- Правильно, что чемпионат Беларуси не приостановили, как во всей Европе?

- Неправильно. Подвергается опасности жизнь и здоровье граждан. Считаю, надо было поступить, как во всей Европе. Думаю, там не спроста принимали такое решение, есть опасность. Но у нас такое решение. Может, оно и к лучшему. Время покажет. Вот мы сегодня пришли. Болею за минское «Динамо» с 1982 года.

- Эта ситуация привлечет внимание к нашему чемпионату?

- Думаю, все это политика… Привлечет внимание. Но, возможно, привлечет негатив к руководству - как оно относится к своим гражданам. Надо больше заботиться о здоровье. Думаю, время все расставит по местам.

- Но в мире наш продолжающийся чемпионат воспринимают как чудо – хоть какой-то футбол.

- Не думаю, что наш чемпионат так ценится в Европе. Есть лиги посильнее и там турниры приостановили. Просто у нас от продажи билетов не такие большие деньги получаются. В Европе это солидный заработок.

Некоторые пришли семьями.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Рух" (Брест).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«На стадионе чистый воздух. А что в метро?»

Есть те, что пришел с детьми.

- Пришел с женой и ребенком – вот он бегает счастливый, довольный, - говорит Андрей. - Тут на стадионе чистый воздух. А что в том же метро? Люди в основном без масок ходят. А тут футбол, праздник, надо этим жить. Интересно посмотреть новый состав, новую форму, которую презентовали. Для меня это важный поход.

- Есть мнения, что надо было приостановить чемпионат, как во всей Европе.

- Как там заполняются стадионы?

- По несколько десятков зрителей.

- У нас хорошо, если полторы тысячи будет. На 20-тысячном стадионе можно спокойно сесть. Не вижу проблем.

- Сами какие меры принимали?

- Чаще мою руки. Ребенку говорю, чтобы меньше трогал разные предметы. А так все спокойно, панике не поддавались, ничего впрок не закупал. Советы про сто граммов? На футбол всегда хожу с ребенком, не могу себе это позволить. В пятницу иногда могу выпить, но сегодня футбол.

«Заболеем так заболеем»

- Кто хочет на футбол – тот идет. Те, кто решил не идти на футбол – это их проблемы. Они беспокоятся о своем здоровье. Пусть дальше ездят в масках, - считает Вадим. - Если заболеем... Ну заболеем так заболеем. Но есть статистика, что чаще от этого умирают люди в возрасте. Можно смело прийти на стадион. Как понимаю, это та же пневмония, просто с осложнениями. Поддержать родное минское «Динамо» - это святое. Так что не надо ничего боятся. Ходили и будем ходить на футбол. Пока не приостановят чемпионат. Считаю, что с одной стороны правильно, что у нас не ставили на паузу турнир. Тут 50 на 50. Карантин должен быть. Но если человек хочет посетить стадион и посмотреть свою любимую команду, у него должна быть такая возможность. Это лучше, чем смотреть футбол в баре. Тут эмоции.

- На работу ездите или удалено трудитесь?

- Езжу как обычно. Думаю, меня этот вирус обойдет. А если нет, значит, так должно быть. Ничего страшного. Главное мыть руки, обрабатывать антисептиком. Так что никакой паники. В магазинах не закупался. Зачем это?

В итоге «Рух» грамотно оборонялся и забил после подачи углового. «Динамо» свои голевые моменты не реализовало. Первая победа «Руха» в Высшей лиге – 1:0.

Большинство футболистов о продолжающемся чемпионате в нынешних условиях говорили неохотно и в таком духе: раз приняли решение играть, мы играем.

ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Рух" (Брест).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока же получается, что в первом туре чемпионата Беларуси потеряли очки все команды из топ-4 прошлого сезона. БАТЭ проиграл «Энергетику-БГУ» (1:3), «Шахтер» - «Торпедо-БелАЗ» (0:1), брестское «Динамо» сыграло вничью со «Смолевичами» (1:1). И вот поражение минского «Динамо» от дебютанта.

Кстати, в пятницу вечером стало известно, что белорусский чемпионат продолжает свою экспансию. Российский спортивный телеканал «Матч ТВ» купил права на трансляцию матчей белорусской Высшей лиги и Кубка Беларуси до конца сезона.

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