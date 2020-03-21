«Россиян увозят самолетами, нам сказали добираться самим»: белорусы из-за коронавируса застряли на Тенерифе

На испанский остров Тенерифе молодые люди прилетели впятером. Добирались, как и многие другие белорусы - через Варшаву самолетами лоукоста «Райнэир», что дешевле, чем напрямую. Так же хотели и возвращаться:

- Мы прилетели в среду, 11 марта, на неделю, обратно должны были улетать еще 18-го. Но в выходные неожиданно началась вся история с закрытием границ и стран из-за коронавируса… И «Райнэир» отменил наш самолет на Варшаву, но поменял билеты на 20 марта до Барселоны. Мы напряглись, но решили не расстраиваться, - рассказывает Сергей, один из туристов, он приехал на отдых с женой Аленой. - Взяли билеты на самолет «Белавиа» 21 марта из Барселоны. Дополнительные траты, но что делать?

Одна девушка из компании решила не ждать. Близкие люди перебросили ей на карту денег, и она в воскресенье, 15 марта выкупила билеты на недешевую «Люфтганзу» до Мюнхена, оттуда - отдельные билеты до Минска. Рейс задержали, билет в Минск пропал, пришлось покупать новый… В общем, путешествие обошлось в дополнительные 1,5 тысячи долларов.

- Мы остались, надеясь улететь через Барселону. У нас просто нет каждого столько денег! С семьи вообще получается 3 тысячи, - говорит Сергей. - Но за день до вылета с Тенерифе пришло письмо на электронную почту, что рейс «Райнэир» с Тенерифе 20-го тоже отменен. Просто отменен, без вариантов. Получается, пропадает и полет на «Белавиа» 21 марта! Это остров, на машине или поезде не уедешь. Дальше – неопределенность... Все это время мы дозванивались в посольство Беларуси в Испании, надеясь на помощь.

Сергей говорит, что самая большая сложность - просто выбраться с испанского острова на материк.

«Российские самолеты забирают только своих, белорусов - нет»

Увы, общение со своими дипломатами белорусов разочаровало.

- Никакой помощи мы не дождались. О материальной я вообще молчу! Нам предлагали купить билеты, которые мы и сами могли найти в интернете. Предложили бизнес-класс «Белавиа» за 700 долларов! - рассказывает Сергей. - Самое обидное, что на Тенерифе Россия присылает самолеты, чтобы забрать своих граждан. Почему Беларусь не может? Говорят, белорусов тут около 40 человек! Но ведь мы дружественные вроде страны! Почему нельзя договориться с россиянами? Ведь такое уже бывало, из того же Китая российские самолеты забирали белорусов!

На Тенерифе пока - ни одного случая заболевания, все довольно спокойно, но гуляющих уже меньше.

Из телефонного разговора с советником посольства стало понятно, что договориться с россиянами дипломатам не удалось: российские самолеты забирают только граждан своей страны. Мол, россиян на Тенерифе столько, что и так все борта их еле могут вместить. Посоветовали как-нибудь добираться самим, ведь самолеты в родную страну еще летают.

- Могу дать вам те же рекомендации, что мы даем другим туристам, - сказал третий секретарь посольства.

Рекомендации оказались просты: купить билеты. А если нет денег - попросить у друзей или родственников, чтобы их перевели на карту.

«Сутки проведем в аэропорту в стране с эпидемией. Жутковато»

Надежда появилась вечером 20 марта: ребята сдали билеты на «Райнэир», деньги за которые им пообещали вернуть позже, и купили билеты на другой лоукос - испанский Vueling, который 24 марта доставит их в Барселону.

- Это наша единственная надежда, - говорит Мария, туристка из этой же компании. - Самолет «Белавиа» 21 марта улетит без нас… Но это та единственная помощь, которую нам обещает посольство: переоформить билеты на другой рейс на 25 марта без санкций и доплат. Очень надеюсь, о нас не забудут! Хотя больше суток, с 24 по 25 марта, нам придется просидеть в аэропорту… Где там спать, что есть - не знаем пока. Ведь в город выезжать нельзя, там чрезвычайное положение, никому никуда ходить нельзя. Мы даже квартиру снять и поспать не сможем!

На Тенерифе долго не было коронавируса, чего не скажешь о континентальной Испании, где было более 20 тысяч случаев заражения и введен режим чрезвычайного положения.

- Тут на острове все спокойно… Но, конечно, гулять все стараются с дистанцией, а магазинах перчатки одноразовые выдают для покупок, - рассказывает Мария. - Поэтому сутки в аэропорту, который сам по себе рассадник вирусов, это жутковато, честно говоря.

Иногда улицы кажутся совершенно пустыми, люди предпочитают не собираться большими компаниями.

Все это время на Тенерифе, с 18 до 24 марта, ребятам пришлось продлить аренду жилья и автомобиля - иначе мотаться туда-сюда в аэропорт на транспорте или такси обошлось бы в огромную сумму.

- Конечно, все очень дорого получается, мы уже залезли во все мыслимые заначки, экономим на продуктах и одалживаем друг у друга, кто сколько может, - признается Мария. - Главное, чтобы теперь все не изменилось в последний момент и мы все же долетели! У Сергея с Аленой дочка маленькая. У меня сын 10-летний, нас уже очень ждут!

На момент, когда мы публиковали этот материал, все было в силе: самолеты на 24 и 25 марта запланированы в расписании.