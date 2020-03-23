2020-03-23T17:40:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусы могут вернуться домой через Россию: «Разрешено организовать наземный трансфер»

Но как он будет осуществляться, сейчас решают
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Из аэропорта "Внуково" белорусов эвакуировали спецрейсами «Белавиа».Из аэропорта "Внуково" белорусов эвакуировали спецрейсами «Белавиа».Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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18 марта Россия закрыла границы из-за пандемии, и наши туристы оказались заперты в московском аэропорту «Внуково». Люди томились в неизвестности, не имея возможности выйти из аэропорта из-за карантина в стране. Прямые рейсы из «Внуково» в Минск отменили, остались из «Шереметьево», «Домодедово». Казалось бы, ситуация безвыходная. Однако к проблеме подключились чиновники и дипломаты, и белорусов стали эвакуировать спецрейсами «Белавиа».

Российская сторона, поняв, что люди стали заложниками ситуации из-за карантина, стала принимать меры.

- Принято новое распоряжение правительства России, открывающее «организованный наземный транзит» для возвращения граждан стран СНГ (включая Беларусь) на Родину, - сообщает МИД Беларуси.

Как узнала «Комсомолка», схема транзита прорабатывается.

- Конкретного механизма, как белорусы будут возвращаться домой транзитом через Россию, пока нет. Разрешено организовать наземный трансфер для белорусских туристов. Но как он будут осуществляться, сейчас обсуждается, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь белорусского посольства в России Олег Мазуро.

МИД Беларуси в минувшие выходные также сообщил о том, что более 3400 белорусам помогли вернуться из-за рубежа домой.

- В их числе группа детей с сопровождающими из санатория «Беларусь» в Юрмале, спортивная делегация из Молдовы, четверо белорусов с круизного лайнера «Коста Пасифика» и многие другие случаи, - сообщает МИД Беларуси.

Ведомство заверяет: налажена системная отправка белорусов из Египта, совместно с российской стороной доставляются граждане из Таиланда, прорабатывается эвакуация из Марокко, возвращаются граждане из Черногории, в транзитную схему возвращения через Россию включен аэропорт «Пулково».

А также «конструктивно решаются ситуации» по Литве, Польше и Украине.

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