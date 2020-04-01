2020-04-01T22:54:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Мама двухлетнего Жени из Полоцка, который родился без пальчиков на ручке: «Не хочу, чтобы сын чувствовал себя ущербным»

Мальчику нужна операция на левой ручке
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
В этом году у Жени запланирована еще одна операция в России.В этом году у Жени запланирована еще одна операция в России.
Изменить размер текста:

Женя родился без четырех пальчиков на левой ручке. У малыша есть проблемы и с ножками - они искривлены.

- В прошлом году мы попали к российскому врачу, который назначил сыну операции в три этапа по реконструкции кисти левой руки. И в этом году его прооперировали в Санкт-Петербурге в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта. Ему сделали реконструкцию мизинчика, пересадив косточку с пальчика стопы, а также кожную пластику большого пальчика с отведением его в сторону, - рассказывает «Комсомолке» Екатерина, мама Жени.

Сейчас малыш с мамой дома и ему предстоит реабилитация. В этом году у них запланирована еще одна операция - планируется пересадка косточки во второй пальчик. Потом мальчику поставят на ручку протез.

- Я хочу, чтобы в будущем Женя сам одевался и завязывал себе шнурки. Чтобы он не чувствовал себя ущербным, - говорит Екатерина. - Однажды моя старшая дочь гуляла с Женей на улице. К ней подошли дети и стали ей говорить: «Как ты можешь с таким гулять? С его такой рукой!». Дочка брата в обиду не дала, ответив, что он таким родился.

Сейчас семья Жени собирает деньги на операцию.

- Клиника выставила нам счет в приличную сумму - это около 1850 долларов. Но расходов у нас будет больше. Сейчас на лечение сына у нас есть около 2035 белорусских рублей. Мы будем рады любой помощи! - говорит Екатерина.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительный счет открыт в филиале 216 Беларусбанка - г. Полоцк, ул. Ф. Скорины, 4; УНП: 300230580; МФО: AKBBBY21216.

Белорусские рубли: транзитный счёт BY59AKBB38193821068492300000 на благотворительный счёт BY73AKBB31340000113742320027 в отделении 216/27.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет, открытый на имя Голубевой Екатерины Викторовны на лечение сына Голубева Евгения.

Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка: 5470 8740 4548 9232. Срок действия: до 01/23.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (+37529) 238-60-65. Или поделиться балансом, отправив СМС со своего номера *363*375292386065*сумма#вызов

Контакты:

Екатерина, мама: (8029) 710-06-63

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Отдел добрых дел»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Радуница в Беларуси: что делать, если нет возможности привести в порядок могилы близких людей?
На помощь придет социальный проект Ponmin.online, сотрудники которого уберут мусор, удалят сорняки, помоют ограду и памятник на могиле и предоставят фото результатов выполненных работ
В Витебске виртуальными аплодисментами простились с первой жертвой коронавируса в Беларуси - актером Виктором Дашкевичем
Актера проводили в последний путь только самые близкие, но десятки человек аплодировали в своих квартирах и на рабочих местах, писали в соцсетях теплые слова
Новости 24
В Минске водитель во дворах заехала на лестницу задним ходом и врезалась в другую легковушку
В Брестской области зарегистрирован первый инфицированный коронавирусом
Расстояние в очередях не меньше метра и журнал температуры для работников: Посмотрите, что запретили и ввели в Бресте из-за коронавируса?
Никакого стока и новых вещей: секонд-хендам в Беларуси запретят торговать чем-то кроме поношенной одежды
Минчанин украл в магазине спортивную одежду и быстро продал все на ближайшем рынке
«У медработников тоже есть бабушки и дедушки»: в Беларуси по примеру Португалии ищут жилье для врачей, чтобы они не ходили домой
В Гродно приняли меры борьбы с COVID-19: Никаких мероприятий, маски для водителей и продавцов, отправлять ли детей в школу и сады решают родители
Представитель МИД Беларуси призвал Литву к самообладанию и взаимодействию в борьбе с коронавирусом
37% белорусов ничего не знают о детях-инвалидах и о том, как себя вести с ними
Суд над тремя обвиняемыми по делу о взрывах во время салюта в День Независимости начинается 2 апреля
Представитель ВОЗ Ханс Клюге: «Нужно мобилизовать общество, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию»
Виртуальные экскурсии и вопросы в соцсетях: белорусские вузы проводят дни открытых дверей онлайн
Коронавирус пришел в Могилевскую область: зарегистрирован первый подтвержденный случай
В правительстве определили предел ежемесячного роста цен в Беларуси
Президент Литвы не доверяет официальной информации Беларуси о ситуации с коронавирусом
Минздрав: в Беларуси зарегистрирован второй случай смерти пациента с коронавирусом
Правительство определило, какие продукты будет запрещено вывозить из Беларуси в ближайшие месяцы
Видеофакт: на проспекте Независимости в Минске утром чем-то обрызгивают столбы
Стало известно, какое наказание грозит девушке, которая на машине протаранила стену и вывалилась на эскалатор в ТЦ «Арена - Сити»
Радиоактивную коробку нашли в Могилеве на мусороперерабатывающем заводе
Организаторы «Евровидения - 2020» придумали, чем заменить конкурс в этом году
Наталья Кочанова рассказала, планируют ли в областных центрах Беларуси открыть лаборатории для тестов на коронавирус
«Мы сейчас живем в условиях в том числе и информационного коронавируса»: пресс-секретарь президента рассказала о причинах приглашения в Беларусь специалистов ВОЗ
Замминистра обороны Беларуси рассказал о том, состоится ли 9 Мая парад Победы