Мама двухлетнего Жени из Полоцка, который родился без пальчиков на ручке: «Не хочу, чтобы сын чувствовал себя ущербным»

Женя родился без четырех пальчиков на левой ручке. У малыша есть проблемы и с ножками - они искривлены.

- В прошлом году мы попали к российскому врачу, который назначил сыну операции в три этапа по реконструкции кисти левой руки. И в этом году его прооперировали в Санкт-Петербурге в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта. Ему сделали реконструкцию мизинчика, пересадив косточку с пальчика стопы, а также кожную пластику большого пальчика с отведением его в сторону, - рассказывает «Комсомолке» Екатерина, мама Жени.

Сейчас малыш с мамой дома и ему предстоит реабилитация. В этом году у них запланирована еще одна операция - планируется пересадка косточки во второй пальчик. Потом мальчику поставят на ручку протез.

- Я хочу, чтобы в будущем Женя сам одевался и завязывал себе шнурки. Чтобы он не чувствовал себя ущербным, - говорит Екатерина. - Однажды моя старшая дочь гуляла с Женей на улице. К ней подошли дети и стали ей говорить: «Как ты можешь с таким гулять? С его такой рукой!». Дочка брата в обиду не дала, ответив, что он таким родился.

Сейчас семья Жени собирает деньги на операцию.

- Клиника выставила нам счет в приличную сумму - это около 1850 долларов. Но расходов у нас будет больше. Сейчас на лечение сына у нас есть около 2035 белорусских рублей. Мы будем рады любой помощи! - говорит Екатерина.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительный счет открыт в филиале 216 Беларусбанка - г. Полоцк, ул. Ф. Скорины, 4; УНП: 300230580; МФО: AKBBBY21216.

Белорусские рубли: транзитный счёт BY59AKBB38193821068492300000 на благотворительный счёт BY73AKBB31340000113742320027 в отделении 216/27.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет, открытый на имя Голубевой Екатерины Викторовны на лечение сына Голубева Евгения.

Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка: 5470 8740 4548 9232. Срок действия: до 01/23.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (+37529) 238-60-65. Или поделиться балансом, отправив СМС со своего номера *363*375292386065*сумма#вызов

Контакты:

Екатерина, мама: (8029) 710-06-63