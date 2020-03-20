2020-03-20T12:40:48+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске открылся маленький планетарий: сеанс для каждого отдельно и попкорн

Акция бесплатная и приурочена к открытию нового автоцентра «Geely Атлант-М Боровая»
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В необычном планетарии всего пять мест (вместимость салона автомобиля), но это не проблема, так как на сеанс будут запускать в порядке живой очереди каждого гостя (или семью) отдельно. Можно выбрать длительность и наполнение сеанса: от 5-минутного объяснения (подойдет и для самых маленьких зрителей) и до 30-минутной научно-популярной лекции. За это время вам расскажут о космосе и возникновении планеты Земля, ну а «фишкой» аттракциона станет уютная домашняя атмосфера и экран во все лобовое стекло кроссовера. Салон станет отличным фоном и для «селфи»: так близко звездное небо вы точно еще не видели! Посещение маленького планетария совершенно бесплатное, а вместе с попкорном вам выдадут и антибактериальный спрей.

- Идею мы приурочили к открытию автоцентра, - объясняет управляющий «Geely Атлант-М Боровая» Дмитрий Игнатович. - Тема космоса выбрана не случайно: в ней отражено стремление всей команды к новым технологиям и шагам, которые другим кажутся пока недостижимыми. Мы уже 29 лет гордимся своей космической скоростью обслуживания. А в свете же последних новостей у акции появились и дополнительные смыслы: мы все понимаем, что жизнь состоит из постоянно меняющихся обстоятельств, где так важна поддержка друг друга, забота и хорошее настроение!

Последнее организаторы обещают обеспечить, при этом соблюдая технику безопасности для спокойствия каждого гостя. За короткое время в салоне новенького Geely Atlas можно совершить настоящую экскурсию по космосу, но при этом сохранить дистанцию: даже если вы придете один или скопится очередь, вас не посадят в одном «зале» с незнакомцем.

Работать развлечение будет до конца марта в порядке живой очереди, предварительная запись не требуются, но если у вас будут вопросы, информацию можно получить по телефону +375 33 326-90-90.

ЧТО: маленький планетарий в машине.

ГДЕ: район деревни Боровая, д.2 (автоцентр «Geely Атлант-М Боровая»).

КОГДА: до конца марта, с 8.00 до 20.00, без выходных.

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