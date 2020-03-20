Коронавирус в Беларуси: последние новости на 20 марта

В пятницу, 20 марта утром пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что 15 пациентов с коронавирусом выздоровели и были выписаны из больницы. Под наблюдением врачей остаются 42 пациента: их лабораторные тесты дают положительный результат на COVID-2019. Однако клинических проявлений болезни у них нет. И только 12 человек, по сути, являются больными, так как проявляют признаки заболевания.

Итого в Беларуси зарегистрировано 69 случаев COVID-2019. Два дня назад (18 марта) Минздрав сообщал о 51 случае коронавируса. Начиная с января медики обследовали на инфекцию более 19 тысяч человек.

Пока одни белорусы не могут вернуться домой, другие уезжают на свой страх и риск

Из-за пандемии коронавируса многие страны закрывают границы. Отменяются сотни рейсов по всему миру, из-за чего многие белорусы не могут вернуться к семьям. На 19 марта МИД Беларуси помог вернуться в страну более чем 2,5 тысячи человек. Еще 1500 находятся в фокусе внимания ведомства и потенциально могут обратиться за помощью в дипломатические службы. Но пока одни белорусы думают, как возвращаться домой, другие уезжают за границу.

Пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз заявил, что по данным Госпогранкомитета, только за последние три дня из страны выехало около 11 000 белорусов. И сделали они это уже после того, как МИД дал четкие рекомендации воздержаться от зарубежных поездок.

- Подобные шаги граждане осуществляют на свой страх и риск и должны это осознавать, - комментируют в пресс-службе министерства.

Начиная с января доктора обследовали более 19 тысяч человекФото: Виктор ДРАЧЕВ

«Мы же угробим стариков!..»

19 марта Александр Лукашенко провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Он объяснил, почему в школах Беларуси не вводится карантин: если отменить занятия, дети поедут к бабушкам и дедушкам, а пожилые люди находятся в зоне риска.

- Мы же угробим стариков! Поэтому не надо ничего делать. Положено с 30 марта каникулы - будут с 30-го. У нас что, в школах проблемы? Нет проблем, - цитирует президента belta.by.

Также Александр Лукашенко высказался и о карантине в стране. По его словам, всех, кто едет из-за границы, контролируют.

- Малейшее подозрение, кашляет или чихает - мы сразу же тестируем. Если вдруг лабораторно подтверждено, мы сразу все контакты начинаем находить и изолировать, - обратил внимание Александр Лукашенко. - И я проанализировал все эти факты: там, где мы, перестраховавшись, начали собирать людей и карантинить, ни один не был болен. Все оказались здоровы. И вот поэтому китайцы нам говорят: не надо излишне карантинить, потому что это результатов не дает.

Расползание коронавируса в Китае пошло на спад

Кстати, о Китае. Похоже, пик роста заболеваемости на «родине» коронавируса уже позади. Уже вторые сутки там не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-2019. Власти страны решились на беспрецедентные меры по предотвращению инфекции еще в январе. В очаге эпидемии - провинции Хубэй - ввели карантин и полностью запретили жителям выходить из дома. Продукты и другие жизненно важные товары гражданам доставляли домой.

По состоянию на утро 20 марта во всем мире зафиксировано 244 523 случая заболевания. 86 032 пациента выздоровели и 10 031 человек умер. На первом месте по смертности находится Италия - там умерло 3405 человек.

А как у соседей?

На данный момент в России 199 случаев коронавируса. 9 человек выздоровели, 1 погиб - это 79-летняя жительница Москвы. В стране действует режим повышенной готовности, до 1 мая ограничен въезд иностранцев. В Украине число заразившихся достигло 26 человек. 1 пациент выздоровел, 3 скончались. В стране приняты одни из самых жестких карантинных мер: приостановлена работа метро, баров и ресторанов. На паузе стоят авиационные и автобусные перевозки. Ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства.

В Польше на данный момент зарегистрировано 355 случаев заболевания, 1 пациент выздоровел, 5 умерло. В Литве зафиксировано 48 случаев COVID-2019, 1 человек выздоровел. До 30 марта на всей территории республики объявлен карантин. В Латвии 86 заболевших и 1 выздоровевший. До 14 апреля в стране объявлено чрезвычайное положение. Закрыты общеобразовательные учреждения, запрещено проведение массовых мероприятий (от 200 человек).

Во всем мире зафиксировано более 240 тысяч случаев заражения COVID-2019Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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