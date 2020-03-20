2020-03-20T14:59:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Хватит ли в Беларуси интернета, если все начнут работать дома?

Интернет-провайдеры по всему миру фиксируют рост интернет-трафика
Григорий ГРИБОВ
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Хватит ли интернета, если все начнут работать дома?Хватит ли интернета, если все начнут работать дома?
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С появлением коронавируса интернет-провайдеры по всему миру фиксируют рост интернет-трафика. Это объясняют тем, что люди стали больше времени проводить дома, а значит, больше сидеть в интернете, смотреть youtube-каналы и прочее. А еще - удаленно работать из дома, дистанционно подключаясь к компьютерам на своих рабочих местах. Белорусские провайдеры пока не заявляют о росте трафика, однако, очевидно, что эта тенденция затронула и нас. Хватит ли на всех интернета?

- Действительно, нагрузка на внешний интернет-канал немного выросла, - рассказал «Комсомолке» специалист одного из белорусских интернет-провайдеров. - Но незначительно, на конечного пользователя это никак не повлияет. Что касается подключения к своим рабочим местам, внешнего канала это не касается. То есть потоки данных идут внутри страны - на узел обмена общереспубликанским трафиком. Тут проблем быть не должно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сотовый оператор: «Мы готовы к двойной нагрузке»

- Мы внимательно следим за событиями и мерами, предпринимаемыми компетентными органами по профилактике и сдерживанию распространения COVID-19 в Беларуси, - заявил гендиректор компании A1 Гельмут Дуз. - Мы располагаем планами действий операторов связи в 27 странах и используем данную информацию для наиболее эффективной подготовки собственных ресурсов к различным сценариям развития событий. На данный момент сети мобильной и фиксированной связи А1 готовы к двойной и более нагрузкам на существующую инфраструктуру. При этом в случае необходимости компания оставляет за собой право пересмотра подхода к оказанию некоторых услуг, например, снижение качества потокового видео в целях обеспечения достаточного доступа ко всем критически важным сервисам всем абонентам. Кроме того, А1 гарантирует своим клиентам непрерывность оказания технической и консультационной поддержки без сбоев и в полном объеме. О дополнительных действиях, которые А1 предпримет в этой связи, мы сообщим в ближайшее время.

Впрочем, специалисты считают, что повышенная нагрузка на сотовые сети нам не грозит.

- Объем голосового трафика не увеличился, то есть разговаривать по телефону люди больше не стали. А объем интернет-трафика в сотовых сетях увеличиться из-за короновируса не должен. Наоборот, если люди сидят по домам, то они «висят» на домашнем Wi-Fi, а значит, меньше расходуют мобильного трафика, - сказал «Комсомолке» специалист интернет-провайдера.

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