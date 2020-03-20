«На Беларусь надвигается экономический шторм»: эксперты рассказали, как власти могут помочь белорусам пережить последствия эпидемии

Пандемии коронавируса повлияла на экономику абсолютно каждой страны. Но если последствия неизбежны для всех, то их серьезность зависит от мер, которые нужно принимать как можно скорее. Эксперты «Beroc» проанализировали, куда бросить силы (и финансы), чтобы не допустить нового экономического кризиса в Беларуси.

- На Беларусь надвигается экономический шторм. Снижение выпуска в 2020 году уже стало практически неизбежным. Но в ближайшее время белорусская экономика столкнется с новыми серьезными трудностями. Каков будет их масштаб и продолжительность во многом зависит от непредсказуемых пока факторов: как долго продлится пандемия коронавируса, насколько сильно за это время просядет глобальная экономика? Но во многом последствия зависят и от реакции экономических властей. Грамотные действия на опережение – которые нужно предпринимать уже сейчас – могут смягчить потери выпуска и доходов и не допустить/ограничить финансовый стресс. Запоздалая реакция (или же и вовсе ее отсутствие) на стремительно изменяющуюся реальность, выбор неверных приоритетов и инструментов, несогласованность действий экономических властей могут привести к масштабному экономическому спаду, сопровождаемому безработицей, финансовыми и социальными потерями, - говорят эксперты Дмитрий Крук и Катерина Борнукова.

При затяжном кризисе нужно сфокусироваться на главном – на финансовом благополучии людей, а не поддержке предприятий. Какие меры поддержки людей предлагают экономисты «Beroc»?

Базовый доход для всех, не имеющих источника дохода

Стандартное пособие по безработице эту проблему не решит, отмечается в исследовании. Первая причина – его размер (около 25 рублей в месяц), вторая - доходы будут терять не только наемные работники, но и индивидуальные предприниматели, самозанятые.

- Всем им нужна поддержка, чтобы избежать всплеска бедности и социальных катаклизмов. Кроме того, базовый доход – отличная поддержка спроса в кризис, - говорят эксперты.

Временные работники здравоохранения и другие бюджетники

В случае усиления эпидемии это поможет убить двух зайцев разом: помочь в борьбе с коронавирусом и создать новые рабочие места для тех, кто потерял работу.

А вот когда пик эпидемии пойдет на спад, но экономика еще будет находится в угнетенном состоянии, следует создать временные рабочие места в других, наиболее востребованных отраслях.

Кредитные каникулы

Для семей предлагается ввести кредитные каникулы – временную паузу в выплатах. Ведь очевидно, что из-за возросшего курса валют, карантина на работе или ее потери у людей неизбежно появятся просрочки поп платежам. Для государственных банков предлагается сделать это обязательной мерой, для частных – по усмотрению.

Гранты для начала своего бизнеса

- Именно малый бизнес в условиях кризисной реальности может видеть и удовлетворять возникающие новые потребности, - отмечают Дмитрий Крук и Катерина Борнукова.