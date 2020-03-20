Эхо коронавируса и карантина: «Пока закрыты границы, спортсмены будут тренироваться в Беларуси»

- Важно не бросаться в крайности: закрываться и никого не подпускать или вести себя так, как будто ничего не происходит и море по колено. Нужна золотая середина и здравый смысл. Что касается легкоатлетов, то у нас система сборов отработана, но сейчас вносятся коррективы. Олимпийские игры не отменили, стараемся, чтобы процесс подготовки не нарушился.

- Какие альтернативные варианты зарубежных сборов?

- Понятно, что условия, как в Португалии с температурой +25 и прогретым воздухом, мы не воссоздадим. Да, у нас есть стадионы, но сложно конкурировать с теплыми странами, где люди тренируются примерно в таких же условиях, которые будут на Олимпиаде. Это очень важно. Поэтому мы ждем, когда придет тепло. Пока же по ночам заморозки. Надеемся, ситуация нормализируется, в Брестской области весна приходит раньше. Важно выполнить необходимый объем работы именно на стадионе, а не в зале. Мы общались со спортсменами, говорили им, что все в равных условиях, везде коронавирус. Мы принимаем этот вызов. Хотя коррективы значительные.

- Какие сборы отменили?

- В Турции, частично в той же Португалии. Рассматривали теплые страны. Ведь зимний сезон закончился, чемпионат мира в помещениях, который должен был пройти в китайском Нанкине, отменили.

- Алина Талай сейчас тренируется в Португалии, Куделич - в Кении, Недосеков - в Кисловодске. Как они вернутся в Беларусь?

- Да, спортсмены скоро будут возвращаться. Мы постоянно на связи. Пока нет такого, что кто-то застрял и не может выехать. Вопросы прорабатываем, это должно быть решаемо, надо будет лишний раз свериться. Те, кто не уехал на зарубежные сборы, пока будут тренироваться в Беларуси, подстраиваемся под реалии.

- Спортсмены, которые вернутся, отправятся на карантин?

- Если они возвращаются из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, то они будут на карантине или самоизоляции. Так, например, у нас возвращались атлеты из Китая.

- Олимпиада состоится? Какие ваши прогнозы? Чемпионат Европы по футболу отменили.

- Тут есть разница. В Азии заболеваемость идет на спад. В Европе, например, в той же Италии, ситуация обратная. Там пошли на те же меры, которые принимали в Китае: чемпионат мира по легкой атлетике должен был пройти в марте, но в начале февраля его перенесли на следующий год. Евро-2020 должен был стартовать 11 июня. Олимпиада - в конце июля. В том же Китае за месяц изменилась ситуация. Это тоже важно учитывать. Все может быстро нормализоваться. Правительство Японии, МОК настроены на то, что Олимпиада пройдет в срок и с болельщиками.

- БФЛА отменяла, переносила мероприятия?

- Перенесли чемпионат страны по спортивной ходьбе с апреля на май. В начале мая в Минске должен был пройти чемпионат мира по этой дисциплине, поступило рекордное количество заявок, но пока его перенесли на неопределенный срок. Легкоатлетический кросс на примы Владимира Тямчика в Бресте тоже перенесли. Следим за ситуацией в стране, рекомендациями Минздрава, оперативно принимаем решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус и спорт: в сборной Беларуси хоккеисты не жмут руки и не выпивают сто граммов

Хотя выпить сто граммов врачи как будто рекомендуют (подробнее)

Биатлонистов и боксеров протестируют на COVID-19 и отправят на карантин

А выехать можно только по разрешению министра. Госграница на контроле (подробнее)

В НХЛ и НБА из-за коронавируса приостановили чемпионаты, в Беларуси матчи проводят со зрителями

Спортсменам рекомендуют тренироваться индивидуально и не выходить лишний раз из дома (подробнее)