2020-03-20T15:46:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Правитель Монако князь Альбер II заболел коронавирусом

Под подозрением также принц Чарльз, которого тот мог заразить
Сергей МАРТОВ
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62-летний князь Монако Альбер II болен коронавирусом62-летний князь Монако Альбер II болен коронавирусомФото: REUTERS
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Перед коронавирусом равны все, и даже князья. Правителя Монако князя Альбера II поразила «китайская чума». 62-летний князь Монако Альбер II болен коронавирусом - это подтвердил положительный анализ монарха. Но состояние его здоровья не вызывает беспокойства у медиков.

Сейчас он находится под наблюдением специалистов и даже продолжает работать из своего кабинета. В удаленном режиме князь, находясь в контакте с членами правительства и ближайшими соратниками, участвует в управлении государством.

Однако опасность нависла и над членами британской королевской семьи. Дело в том, что 10 марта на конференции Wateraid 2020 князь Альбер сидел напротив принца Чарльза. Руки они друг другу не жали - но коронавирус вполне успешно передается воздушно-капельным путем.

Все члены королевской семьи решили ограничить контакты с окружающим миром. 93-летняя королева Елизавета II по рекомендации врачей ушла в самоизоляцию. Она покинула Лондон и направилась в Виндзорский замок. При этом Елизавета продолжит встречаться с людьми один на один, включая ее еженедельную аудиенцию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Тем временем, дети Кейт и Уильяма перешли на домашнее обучение. А бывшие герцоги Сассекские - Меган Маркл и принц Гарри - самоизолировались вместе с сыном Арчи в арендованном ими роскошном особняке на острове Ванкувер в Канаде. Маркл, однако, обязала сотрудников следовать более строгим гигиеническим правилам и постоянно носить резиновые перчатки. Кроме того, она значительно сократила список лиц, контактирующих с ней, Гарри и их ребенком.

А еще свадьба принцессы Беатрис, назначенная ранее на 29 мая, скорее всего, будет перенесена на более поздний срок.

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