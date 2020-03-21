2020-03-21T16:55:45+03:00
Общество
КП Беларусь

«Ситуация очень возмущает покупателей»: как новый курс доллара отразился на рынке жилья

Эксперты рассказали, почему меняются цены и что делать продавцам и покупателям
Ирина КАЛИНИНА
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"Еще вчера нужно было 50 тысяч рублей доплатить, а сегодня - уже 60"."Еще вчера нужно было 50 тысяч рублей доплатить, а сегодня - уже 60".Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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За последние полторы недели цены на квартиры на сайте realt.by заметно выросли. Цифры впечатляют: однокомнатная квартира, которая стоила 120 тысяч рублей, теперь продается за 131 тысячу, а однушка, которую продавали за 140 тысяч, теперь стоит 153. Получается, что продавцы меняют цены в рублях, чтобы не потерять в долларах?

- На самом деле ситуация другая - на сайте есть калькулятор, который автоматически каждый день пересчитывает по курсу Нацбанка суммы, указанные изначально в долларовом эквиваленте, - рассказал почетный председатель совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Николай Простолупов. - Агентства недвижимости не переписывают цены, но они действительно меняются, и сейчас эта ситуация очень возмущает покупателей, особенно тех, кто берет кредиты. Ведь кредиты выдаются в белорусских рублях. Человек смотрит, что ему еще вчера нужно было, грубо говоря, 50 тысяч рублей доплатить, а сегодня ему не хватает уже 60. Такая проблема есть.

- Что сейчас можно посоветовать покупателям и продавцам?

- Неделю подождать и не волноваться. Я думаю, что за это время более-менее станет понятно, остановится ли курс. Может быть, его вернут обратно. Сейчас рынок недвижимости замирает в ожидании, часть сделок откладывается.

- За последние 20 лет цены на жилье в Беларуси то падали, то взлетали. Цена однушки менялась с $8 тысяч до $63 000. Может ли быть нынешняя ситуация началом сильного падения цен на квартиры?

- Напомню, что у нас цены на жилье зависят от уровня зарплаты. В Минске средняя цена квадратного метра в 2,5 раза больше средней зарплаты. Поэтому если доходы упадут в долларовом эквиваленте, то отреагирует и рынок. Если зарплаты останутся такими же, то рынок не будет меняться. Надо понимать, что буквально через полгода у нас выборы, и я думаю, что государство будет принимать меры, чтобы стабилизировать ситуацию.

В агентстве недвижимости «Твоя столица» тоже говорят, что на рынке жилья сейчас возможно затишье.

- Нужно время, чтобы понять, как рынок будет дальше развиваться, - говорит Светлана Куделко, руководитель управления продаж вторичного рынка жилья. – Сейчас складываются такие ситуации, когда люди заключили предварительные договоры по покупке жилья, но еще не рассчитались, и именно в это время вырос курс доллара. Поскольку расчеты ведутся в белорусских рублях, возникает вопрос: по какому курсу должен платить покупатель? Некоторые находят компромисс и приходят к той цене, которая устраивает обе стороны, а кто-то отказывается от сделок. Я считаю, что более правильно поступают те, кто идет на компромисс. Сегодня понятно, что продавцы, имея реального покупателя, должны быть немножко сговорчивее в цене, если им нужно решать вопрос быстро. Потому что есть вероятность, что цены на жилье будут снижаться. Но просчитать, что будет дальше, очень сложно. Сейчас на коне те покупатели, у которых есть накопления в долларах.

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