2020-03-21T15:44:09+03:00
Общество
КП Беларусь

«Cъели 10 молодых кур... И петуха тоже съели»: деревню в Ушачском районе терроризируют лисы

Деревню Старое Село атакуют лисицы. Казалось бы, что страшного, не волк - на человека не нападет. Но ведь может изрядно потрепать семейный бюджет
Наталья ПАРТОЛИНА
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Этих лис отстреляли во время рейда в Шарковщинском районе год назад. Сейчас рыжие терроризируют деревню в Ушачском районе. Фото: "Кліч Радзімы".Этих лис отстреляли во время рейда в Шарковщинском районе год назад. Сейчас рыжие терроризируют деревню в Ушачском районе. Фото: "Кліч Радзімы".
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- У нас лисы съели 10 молодых кур и 6 трехлеток. И петуха тоже съели. Купили пятимесячных кур, через месяц они уже должны были начать нестись. Но всех лисы потаскали, даже пера не оставили, - сетует Татьяна Ивановна. - А одна курица стоит 15 рублей! Это же какие убытки! В этом году решили переждать, не будем покупать кур. Зачем? Лис кормить?

Жители деревни рассказывают, что за 30 лет такое нашествие лисиц впервые. Началось все летом 2019-го. Борются сельчане с рыжими воровками кто как может.

- Сараи, ограды стараются забаррикадировать, чтобы лисы не пролезли. Некоторые собак спускают с цепи, некоторые сами сторожат кур, пасут их, когда выпускают погулять, - рассказывает старейшина деревни Валентина Крисенок. –Деревня у нас большая, 112 жителей, не в глуши живем. Но лисы не боятся заходить в центр деревни.

- А я тех, что остались, не выпускаю. Держу взаперти в сарае, а сердце болит – им бы по такой погоде по улице ходить, - рассказывает Нина Ивановна. – Купила я цыпляток подрощенных 30 штук, так осталось с них 14. Через месяц захожу – одна курица только старая меня встречает. Потом нашла девять курей закопанных в соломе в малиннике, а трех лиса унесла. Купила еще курей, опять исчезают. Что день, то курицы нет. Позавчера бегут дети в дом: бабушка, иди, лисица курей гоняет! Смотрю, а она курицу схватила и понесла. Кричим ей вслед, а ей все равно.

Татьяна Ивановна месяц пыталась изловить хитрую лису при помощи ловушки, но та не попалась. Как только ловушку убрали – снова стала приходить на подворье.

Переждать год без кур пенсионерка не может – у нее дети, шесть внуков.

- Как же в деревне без кур, без хозяйства? – недоумевает женщина.

Со своей бедой жители Старого Села обращались и в сельсовет, и к депутатам, и в БООР.

- С начала года наши охотники добыли 35 лис, в том числе шесть- в окрестностях Старого Села, - комментирует ситуацию руководитель районной организации БООР Михаил Подворный. – Популяция лис в регионе в пределах нормы. Но в Старом Селе находится предприятие по производству мясокостной муки, животные идут на запах. Да и сами сельчане иногда их невольно приманивают. Выливают помои за сараи, у заборов, а отходы привлекают хищников.

В прошлом году мы писали о нашествии лис на деревни Шарковщинского района. Тогда в «горячих точках» охотники только за один четырехдневный рейд отстреляли полсотни лисиц.

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