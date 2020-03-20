2020-03-20T23:40:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Брижит Бардо: Ваши животные не несут ответственности за коронавирус, перестаньте их бросать!

Актриса ужасается тому, как люди в спешке бросают своих питомцев в пустых городах, а кое-кого даже обозвала «выродившимся народом»
Таисия ЧЕРНУХО
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Фото: facebook.com/FondationBardotФото: facebook.com/FondationBardot
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Делами зоозащитного фонда имени Брижит Бардо сейчас заведует ее заместитель, Брижит Олуа. Напомним, в июне прошлого года мы рассказывали о том, что Брижит Олуа посетила Минск. Тогда француженка обсудила с властями проблему убийства безнадзорных животных. Встреча была насыщенной, мадам предлагала конкретные варианты, своим опытом делились зоозащитники Литвы и Украины. Однако бюрократическая машина оказалась сильнее – ни одного обязательства от властей получить Брижит Олуа пока не удалось.

Сама 85-летняя актриса в последнее время предпочитает вести затворнический образ жизни на свой ферме в Сен-Тропе вместе с мужем. За обилие животных пара называет свой дом «Ноев Ковчег». «Здесь мы ни с кем не встречаемся, я не рискую заразиться вирусом», - считает Брижит Бардо.

События последнего времени заставили ее снова заговорить. Виной всему - очередная жестокость людей к животным. Недавно актриса настолько зло высказалась в отношении жителей острова Реюньон в Индийском океане, что те даже обратились в прокуратуру с жалобой. Оказывается, за свои ритуалы с отрезанием голов коз она назвала жителей острова «выродившимся народом», а их традиционные праздники - «пережитком каннибализма прошлых веков». Но и обычные безответственные хозяева ее раздражают. Например, те, кто, спасаясь от коронавируса, уезжают и обрекает на голодную смерть своих четвероногих друзей.

- Брижит Бардо злят отказы от домашних животных, которые резко возросли с началом волны эпидемии коронавируса, - объясняют в сообщении на странице Фонда. - Приюты закрыты, добровольцы заточены в своих домах, прекращаются пожертвования. Несколько руководителей диспансеров для животных сообщили о том, что с прошлых выходных поступило много звонков от людей, которые хотят разлучиться со своими домашними животными, либо о том, что они покинули город в чрезвычайной ситуации или боязни заражения. Актриса призывает всех к спокойствию.

Зоозащитный фонд просит людей не бросать животных во время эпидемии, ведь они ни в чем не виноваты и все равно не болеют. А также организовал конкурс на лучшее фото домашнего карантина вместе со своими «четвероногими коллегами». Комментаторы с удовольствием делятся своими фотографиями.

Фото: facebook.com/FondationBardot

Фото: facebook.com/FondationBardot

Фото: facebook.com/FondationBardot

Фото: facebook.com/FondationBardot

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