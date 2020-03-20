«Цену на пачку кофе подняли уже два раза»: продавцы на Комаровке и других рынках переписывают ценники

Среди разговоров о дорожающем долларе, пропадающем в обменниках евро, стремительно обесценивающейся российской нефти и накатывающей паники по поводу коронавируса захотелось одного - отдыха. А еще шопинга и вкусной еды. С учетом наступающих выходных выбор был практически предопределен - едем на Комаровку. Там свежий воздух, много солнца и, полагаем, первой весенней зелени.

Рабочий пятничный полдень - самое время с пользой прогуляться по центральному столичному рынку. Покупателей не много и не мало - достаточно, толкучки нет. Некоторые в марлевых повязках на лице.

Быстренько пробегаем по боксам с хозяйственными мелочами - пакеты, одноразовая посуда, швабры. Продавцы здесь не самые разговорчивые и на вопросы о том, подросли ли вслед за курсом доллара цифры на ценниках, отвечают односложно.

- Пока нет, торгуем, как и раньше, ценники пока не переписывали. Продаем ту продукцию, которой закупились раньше, а что будет дальше - это не к нам, это к Нацбанку вопрос.

Беру упаковку тонких фасовочных пакетов (в хозяйстве всегда пригодятся): 100 штук за 1,5 рубля - действительно, цена не изменилась.

Продавец Тамара говорит, что из-за роста курса доллара растут и цены на импортную продукцию - чай, кофеФото: Павел МАРТИНЧИК

В боксе, где торгуют чаем, кофе, бакалеей, выбор огромный. Продавец Тамара - само радушие. Просим у нее 500 граммовую пачку немецкого кофе.

- 14 рублей 50 копеек, - говорит продавец.

- Неделю назад было 12,5 рубля, - протягиваю деньги.

- Да, именно так и было. Но вы же видите, что делается! Поставщики меняют цены ежедневно. С самого утра наблюдают за курсом доллара на торгах, если видят, что он растет, а это, сами знаете, сейчас происходит каждый день, то просто приостанавливают отгрузку. Дожидаются нового курса и уже исходя из него формируют цену. Вот на пачку вашего кофе закупочная цена за 5 дней выросла больше чем на рубль. Понятно, что и розничная стоимость увеличилась. Переписываем ценники, ничего другого не остается. Но когда-то и это закончится, - оптимистично заключает Тамара.

В тот же день, 20 марта судьба занесла коллегу на Западный рынок, причем за тем же немецким кофе. И там ценник оказался уже 16 рублей 50 копеек. Аж на два рубля выше!

- Да-да, уже два раза цену поднимали, понимаю ваше удивление, - даже сочувственно сказала продавец. - Нам поставщик поднимает, а что делать! Хотя эта партия ведь еще до скачка доллара была куплена... Но вариантов нет. Поставок, говорят, аж до мая не будет, все перекрыто.

Что перекрыто, если грузовые железнодорожные составы обещали пропускать, коллега так и не поняла. Но две пачки любимого кофе схватила, в ужасе, что останется без него до мая. За ужас переплатила 4 рубля по срвнению с Комаровкой. Кстати, ценник 16,5 рубля стоял во всех точках рынка. Правда, в другом месте коллеге сказали, что поставки все же будут, но цена ниже все варно ведь не станет.

Идем дальше по Комаровке по рядам с овощами и фруктами. Цены на них разнятся в зависимости от сорта, качества и товарного вида. Например, кило помидоров «сливка» (вполне себе симпатичных на вид) можно взять за 2 рубля, на обычные томаты цена от 6,50 до 7,99 рубля, выбор есть. Приятно радует цена на салат «Айсберг»: за килограмм просят всего 2,5 рубля - существенно дешевле, чем в сетевых магазинах.

- Возьмите огурцы, ароматные, всего 2 рубля 80 копеек за килограмм. В магазине по 6 рублей такие же, - говорит улыбчивая продавец.

К огурцам беру два пышных пучка черемши (по рублю за штуку) и пучок яркого редиса - 1 рубль 80 копеек.

Выходные можно провести дома - не самоизолироваться, конечно, но все же и мест скопления людей избежать. Вечер с любимым сериалом и жареными семечками - что может быть лучше?

Продавец уверена, что запасаться продуктами впрок - пустая трата денег и нервовФото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы себе берете? Купите «Лакомку» или «Пузанок» - 3 рубля 50 копеек за килограмм. Крупные, одна к одной, - рекламирует свой товар продавец Мария.

- А что у вас с ценами? Не изменились в последние дни?

- Нет, как было, так и торгуем. Но изменятся, конечно, как только новая поставка будет. Берите сейчас, по старой цене! Возьмите килограмм, про запас не надо, семечка же испортиться может. Главное, думаю, панике не поддаваться, а то скупает народ крупы и макароны. В магазинах периодически полки пустые. Зачем людям всего столько? Не понимаю. Сколько мы этих кризисов переживали - не счесть, переживем и этот!

Один из рядов у самого выхода с Комаровки почти весь отдан под торговлю искусственными цветами. Интересуемся у продавца Натальи, как идет торговля.

Искусственных цветов на Комаровке - изобилиеФото: Павел МАРТИНЧИК

- Ходят люди, но не так много, как обычно и как хотелось бы. То ли вируса этого боятся, то ли еще есть время до Радуницы. Цветы у нас разные - от 2 до 25 рублей за букет и выше. Все, конечно, китайское, но есть разница - Китай, сделанный для России, и Китай для Польши. Второй, конечно, дороже, но и качество там лучше. Многие, кстати, берут цветы для декора: есть такие, изготовленные из силикона - не отличишь от настоящих, - маркетинг от Натальи ненавязчивый, но настойчивый.

До Пасхи и Радуницы время еще действительно есть - обещаем Наталье вернуться через пару недель, заодно и проверим, что будет с ценами.

Стоимость - от 2 рублей до 25 и вышеФото: Павел МАРТИНЧИК

- Приходите, может доллар к тому времени вернется к привычным цифрам, а зараза эта - коронавирус - и вовсе сойдет на нет, – говорит Наталья.

Лучшего напутствия и пожелать трудно.

ЧТО ПОЧЕМ НА КОМАРОВКЕ