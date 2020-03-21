Деньги за билет на отмененный в Минске концерт Иглесиаса через суд вернул себе один покупатель

Напомним, концерт отменили по причине невыполнения организатором своих договорных обязательств. Организацией выступления занималась болгарская фирма ArtBG.

Автор заметки в числе тех, кто приобрел билеты на несостоявшийся концерт на сайте kvitki.by. Свои деньги я себе так и не вернула. А это приличная сумма - 260 рублей. Билеты, к слову, вообще были довольно дорогие. Еще в начале этого года мы с мужем думали подать заявление в милицию или обратиться в банк, чтобы аннулировать оплату билетов, ведь услуга нам не была предоставлена. Но так этого и не сделали. Все надеялись, что компания kvitki.by решит проблему с возвратом денег.

Однако не все так просто:

- Возврат денег осуществляется по решению суда, - рассказали нам в компании. - Вы обращаетесь в суд за возвратом денег. Ответчик - организатор мероприятия. На данный момент один человек вернул себе деньги, обратившись в суд.

На сайте компании в описании несостоявшегося концерта указано, какие документы необходимо приложить к исковому заявлению в суд.