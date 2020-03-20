2020-03-20T22:24:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Аферист продавал мифические билеты на концерты «Ленинград» и «Океан Эльзы»

Он обманул 42 человека, а сумма ущерба - более 3500 рублей
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Причинен ущерб на общую сумму более 3 500 рублей.Причинен ущерб на общую сумму более 3 500 рублей.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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21-летний безработный из Барановичского района с июня по октябрь прошлого года размещал в соцсетях и на торговых интернет-площадках объявления о продаже билетов на концерты Макса Коржа, групп «Руки Вверх», «Океан Эльзы» и «Ленинград».

- Потерпевшие переводили деньги в качестве аванса на счета обвиняемого, который, получая их, принятые обязательства не исполнял, поскольку билетов у него не было, - рассказал Следственный комитет.

Раньше СК сообщал, что потерпевшими стали минчане и жители Брестской, Гомельской, Могилевской и Минской областей. Этот парень уже привлекался к уголовной ответственности.

Всего следователи установили 42 потерпевших. Им причинен ущерб на общую сумму более 3 500 рублей.

Минимальное наказание, которое грозит дельцу - штраф, максимальное - лишение свободы до четырех лет. Молодой человек заключен под стражу.

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