Аферист продавал мифические билеты на концерты «Ленинград» и «Океан Эльзы»

21-летний безработный из Барановичского района с июня по октябрь прошлого года размещал в соцсетях и на торговых интернет-площадках объявления о продаже билетов на концерты Макса Коржа, групп «Руки Вверх», «Океан Эльзы» и «Ленинград».

- Потерпевшие переводили деньги в качестве аванса на счета обвиняемого, который, получая их, принятые обязательства не исполнял, поскольку билетов у него не было, - рассказал Следственный комитет.

Раньше СК сообщал, что потерпевшими стали минчане и жители Брестской, Гомельской, Могилевской и Минской областей. Этот парень уже привлекался к уголовной ответственности.

Всего следователи установили 42 потерпевших. Им причинен ущерб на общую сумму более 3 500 рублей.

Минимальное наказание, которое грозит дельцу - штраф, максимальное - лишение свободы до четырех лет. Молодой человек заключен под стражу.