2020-03-20T18:09:41+03:00
Спорт
КП Беларусь

Челлендж против COVID-19: Азаренко и другие звезды спорта жонглируют рулоном туалетной бумаги

Что еще делать на карантине [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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Фелипе Мело решил не чеканить рулоном туалетной бумаги, а сделать подкат. Фото: instagram.com/felipemeloФелипе Мело решил не чеканить рулоном туалетной бумаги, а сделать подкат. Фото: instagram.com/felipemelo
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Почти весь мировой спорт перешел на индивидуальные тренировки и сидит на домашнем карантине. Многие спортсмены в соцсетях стали делать публикации с хэштегом #StayAtHomeChallenge, призывающим воздержаться от выходов в город и оставаться дома. Позже это переросло в другой челлендж: спортсмены стали чеканить (жонглировать) рулонами туалетной бумаги. Это ирония над паническими закупками и вера в то, что коронавирус скоро отступит.

В челлендже приняли участие Лионел Месси, Виктория Азаренко, Роберто Карлос, Маркус Рэшфорд и многие другие.

Лионель Месси присоединился к челленджу #StayAtHomeChallenge и показал, как чеканит ногами рулон туалетной бумаги.

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Маркус Рэшфорд присоединился к челленджу #StayAtHomeChallenge и показал, как чеканит ногами рулон туалетной бумаги
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Роберто Карлос присоединился к челленджу #StayAtHomeChallenge и показал, как чеканит ногами рулон туалетной бумаги
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Оливер Торрес из «Севильи» чеканил рулон с закрытыми глазами.

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Оливер Торрес набивал туалетную бумагу с закрытыми глазами
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Фелипе Мело решил не чеканить рулон, а сделать подкат.

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Фелипе Мело решил не чекать туалетную бумаги, а сделать подкат
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Беларусь – единственная европейская страна, где продолжается чемпионат по футболу. Несмотря на это футболисты белорусских клубов тоже поучаствовали в челлендже.

Игрок "Витебска" Антон Матвеенко присоединился к челленджу #StayAtHomeChallenge и показал, как чеканит ногами рулон туалетной бумаги.

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Игрок брестского "Динамо" Кики Габи присоединился к челленджу #StayAtHomeChallenge и показал, как чеканит ногами рулон туалетной бумаги
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И оцените мастерство Виктории Азаренко.

Виктория Азаренко присоединилась к челленджу #StayAtHomeChallenge и чеканила ногами рулон туалетной бумаги.Источник: instagram.com/stories/vichka35

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