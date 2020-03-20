Челлендж против COVID-19: Азаренко и другие звезды спорта жонглируют рулоном туалетной бумаги
Почти весь мировой спорт перешел на индивидуальные тренировки и сидит на домашнем карантине. Многие спортсмены в соцсетях стали делать публикации с хэштегом #StayAtHomeChallenge, призывающим воздержаться от выходов в город и оставаться дома. Позже это переросло в другой челлендж: спортсмены стали чеканить (жонглировать) рулонами туалетной бумаги. Это ирония над паническими закупками и вера в то, что коронавирус скоро отступит.
В челлендже приняли участие Лионел Месси, Виктория Азаренко, Роберто Карлос, Маркус Рэшфорд и многие другие.
Лионель Месси присоединился к челленджу #StayAtHomeChallenge и показал, как чеканит ногами рулон туалетной бумаги.
Оливер Торрес из «Севильи» чеканил рулон с закрытыми глазами.
Фелипе Мело решил не чеканить рулон, а сделать подкат.
Беларусь – единственная европейская страна, где продолжается чемпионат по футболу. Несмотря на это футболисты белорусских клубов тоже поучаствовали в челлендже.
Игрок "Витебска" Антон Матвеенко присоединился к челленджу #StayAtHomeChallenge и показал, как чеканит ногами рулон туалетной бумаги.
И оцените мастерство Виктории Азаренко.
Виктория Азаренко присоединилась к челленджу #StayAtHomeChallenge и чеканила ногами рулон туалетной бумаги.Источник: instagram.com/stories/vichka35
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