2020-03-20T17:34:16+03:00
Общество
КП Беларусь

У двух казахов, летевших из Минска, нашли коронавирус - и все 67 пассажиров отправились на карантин

Всех пассажиров рейса из Минска отправили на карантин в Караганде, хотя самолет летел в Нур-Султан
Геннадий МОЖЕЙКО
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Самолет авиакомпании «Белавиа» вылетел из Минска в Нур-Султан по расписанию - в 20:15. После приземления пассажиры удивились: самолет приземлился не в Нур-Султане, а в Караганде.Самолет авиакомпании «Белавиа» вылетел из Минска в Нур-Султан по расписанию - в 20:15. После приземления пассажиры удивились: самолет приземлился не в Нур-Султане, а в Караганде.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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В мире продолжает бушевать коронавирус. Авиасообщение в большинстве стран практически остановилось. Но в Беларуси авиакомпания «Белавиа» продолжает летать в 15 стран мира. Правда, практически во всех этих странах действуют ограничения на въезд и карантины для въезжающих. Поэтому у пассажиров могут появиться дополнительные проблемы. Так случилось с теми, кто 17 марта из Беларуси отправился в Казахстан.

Самолет Embraer-195 авиакомпании «Белавиа» вылетел из Минска в Нур-Султан по расписанию - в 20:15. После приземления пассажиры удивились: самолет приземлился не в Нур-Султане, а в Караганде - а это почти 200 километров от Нур-Султана. Что же случилось?

- По решению авиационных властей Казахстана была осуществлена посадка в Караганде для прохождения карантинных мероприятий гражданами, которые прилетели в Казахстан, - кратко сообщили в «Белавиа», но других подробностей не рассказали.

Самолет тем временем перелетел в Нур-Султан, там забрал пассажиров и вернулся в Минск.

Позже выяснилось, что решение посадить самолет в Караганде принималось на самом высоком уровне:

- Нам сказали, чтобы посадили в Караганде. Это решение правительства, - цитирует «Интерфакс-Казахстан» пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. - На борту находились 67 человек. Всех отправили на карантин.

По данным посольства Беларуси в Казахстане, граждан Беларуси на самолете не было.

А на следующий день Минздрав Казахстана отчитался:

- По Караганде два случая заражения коронавирусом: это пассажиры рейса «Минск - Караганда». Первый - 1981 года рождения, второй - 1972 года рождения, - цитирует издание «Казинформ» официального представителя Минздрава Казахстана Диаса Ахметшарипа.

По состоянию на утро 20 марта всего в Казахстане подтверждены 49 случаев коронавируса, из них в Алматы - 22, в Нур-Султане - 25, Караганде - 2. Смертей нет.

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