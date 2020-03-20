«Умирать - так женатым!»: как молодожены в Минске смеются на коронавирусом, хотя свадебные путешествия пришлось отменить

Сотрудники загсов говорят, что пандемия не повлияла на желание белорусов жениться. Загрузка такая же, как обычно в весенний период.

- Несмотря на то, что все вокруг говорят о коронавирусе, у нас даже сейчас расписываются иностранцы: граждане США, Литвы, Украины, России. Если сравнивать с 2019 годом, мы видим положительную динамику: из всех зарегистрированных браков 11% - с иностранными гражданами. В прошлом году было 8%, - рассказывает начальник отдела загс администрации Ленинского района Юлия Скирпичникова.

На днях в торжественной обстановке на белорусском рушнике поженились американец Мэтью и белоруска Юлия. Как оказалось, жених из США уже больше года в Беларуси: приехал работать техническим директором в одну из IT-компаний. На курсах русского языка он встретил свою будущую жену.

На днях в торжественной обстановке на белорусском рушнике поженились американец Мэтью и белоруска Юлия. Фото: личный архивФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я была преподавателем Мэтта в школе иностранного языка в Минске. Затем стали заниматься индивидуально и поняли, что нам не хватает не только занятий, но и друг друга, - улыбается девушка.

На Рождество Мэтью сделал Юлии предложение, и со свадьбой решили не затягивать.

- Мэтью говорит: «Если умирать, так хоть женатым!». Муж планировал поездку в Калифорнию в апреле, но решил отложить. Его, конечно, пустят в США, но придется сидеть на карантине две недели. В Штатах к этому относятся серьезнее, чем у нас. Пышное торжество с родными и друзьями мы планировали устроить летом, поэтому пока коронавирус не испортил наши планы, а только ускорил женитьбу. Но вот обручальные кольца, которые мы заказали в США, нам не успели прийти до росписи - трудности с доставкой из-за пандемии, - рассказывает девушка.

Юлия рассказала, что из-за коронавируса молодожены не получили свои обручальные кольца, которые заказали в США. Фото: личный архив

Пара Оксана и Глеб пришли в загс в повседневной одежде - из антуража только букетик невесты. Ребята решили не отменять церемонию бракосочетания, но коронавирус вмешался в их планы.

- Коронавирус испортил наши планы! Мы собирались расписаться и сразу уехать в аэропорт. Торжественная церемония должна была быть на берегу моря в Эмиратах. Мы даже специально просили сотрудников ЗАГСа расписать нас рано утром, чтобы успеть на самолет. Сейчас поездку пришлось перенести на неопределенный срок. К счастью, турфирма без проблем отменила наше бронирование без финансовых потерь, - рассказывает Оксана.

- Как вы защищаете себя от вируса?

- В магазин ходит только муж, я иду в поликлинику только в маске. Стараемся не бывать в общественные места. Сегодня не будем отмечать свадьбу - бережем пожилых родственников. У нас слишком легкомысленно относятся к коронавирусу: нет карантина в школах и садах, людей не переводят на удаленную работу. Моя лучшая подруга живет в Милане и ориентирует нас на то, что это быстро не закончится, - вздыхает девушка.

В масках в загсе никогда не было. Супруги Людмила и Арсений (гости Руслана и Ольги) примерили маски, но носить пока их не собираются.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Нужно есть чеснок с борщом, лук с шашлыками. Нужно правильно питаться, пить витамины, - улыбается новоиспеченный муж Виктор. Две минуты назад он оформил отношения с избранницей Еленой. Хотя девушка в положении, страха перед новым вирусом у нее нет.

- Мы особо не переживаем. Муж каждый день встречает больше сотни новых людей - работает в игровых автоматах. Это просто новая болезнь, которая кого-то зацепит, а кого-то нет. Наша жизнь никак не изменилась - только в поликлинику надеваю маску, - улыбается Лена.

Жених и невеста Ольга и Руслан пригласили в ЗАГС родных и друзей. Никто не отказался поддержать пару, не приехали на свадьбу только тетя из Норвегии и друзья из России.

Ольга и Руслан устроили традиционную свадьбу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Свадьбу запланировали полгода назад. Куда уже деваться? Сегодня устроим праздник для родственников, а завтра отмечаем с друзьями в коттедже под Минском. Все обещали прийти! - говорит Ольга.

- Ваша бабушка среди гостей, не побоялась прийти?

- Я стараюсь не выходить из дома, - улыбается Галина. - Хожу в магазин днем, пока все на работе. Но такой праздник, как свадьба внучки, пропустить не могла!