Вся Европа следит за чемпионатом Беларуси. Больше смотреть нечего

В начале недели еще продолжался чемпионат Турции. Но в четверг и он сдался. Анкара решила, что пора принять меры: число зафиксированных случаев заболеваний коронавирусом приблизилось к сотне.

Англичане ставят на «Смолевичи»

Чемпионат Беларуси стартовал 19 марта. Глава федерации футбола Владимир Базанов уверяет, что эпидемиологическая обстановка в стране не критичная и контролируемая. Значит, можно играть.

В таких условиях наша Высшая лига стала центром внимания. На сайтах всех букмекерских контор, например английских, первой строчкой идут линии ставок на чемпионат Беларуси. Российские сайты тоже переключились на наш турнир и занялись прогнозами.

Преданным фанатам и любителям футбола Беларуси коронавирус нипочем.

Сейчас во всем мире в футбол, кроме Беларуси, играют в Австралии, Бразилии (в четверг были только матчи лиги штата Параиба), Никарагуа. Учитывая часовые пояса, Европе нашу Высшую лигу смотреть было удобнее. Интернет-трансляцию только на сайте АБФФ смотрели 22 тысячи пользователей. Но большинство следило за результатами в формате обзоров или текстовых трансляций. Такие есть на сайте английской William-Hill. В пятницу там в самом верху страницы были ставки на матчи «Динамо» (Минск) - «Рух» (Брест), «Динамо» (Брест) - «Смолевичи». Принимали ставки даже на матч дублеров «Ислочи» и «Немана»! Кроме чемпионата Беларуси в пятницу еще можно было поставить на игры чемпионатов Палестины и Сингапура.

Первый гол в стиле Месси забил узбек Якшибоев

И что увидели люди, не приученные к чемпионату Беларуси? Первый матч прошел в Минске на стадионе РЦОР-БГУ между «Энергетик-БГУ» и БАТЭ. Наверное, только посвященные знают, где находится эта арена. На улице Семашко возле ДОСААФ. Единственная трибуна вмещает 1500 зрителей. С нее ведется трансляция. Ее зрителю открывается картинка: промышленный район с трубами, столбы с электропроводами, площадка автошколы, где сдают на права, железная дорога, за одними воротами - пустырь, за другими - мини-поле, где играют дети. В общем, необычная картинка. И на этом фоне команды выдали бодрую игру.

Первый гол в исполнении узбека Джасурбека Якшибоева смотрелся, словно в него вселился Месси (вошел в штрафную, эффектно обыграв защитников). «Энергетик-БГУ» сенсационно выиграл - 3:1. В прошлом году на команду забил Илья Шкурин, ушедший в ЦСКА. Его агент Валерий Исаев высказался эмоционально.

- Причины успеха по-прежнему просты: талант и сумасшедшая работа Юревича и его помощников, - написал Исаев в Facebook. - «Энергетик» вкалывает (в оригинале было более жесткое слово. - Ред.) с начала декабря в двухразовом режиме, на ржавых турниках за офисом Пигулевского (председатель клуба. - Ред.), спят между первой ежедневной тренировкой в 8.00 и второй - в обед кто на матах в развалившемся спортзале, кто в холодной раздевалке, прикрывшись рваными штанами. Не утверждаю, что это правильно в XXI веке, но знаю точно, результативно для тех, кто стремится. Только такой работой, только таким опытом и знаниями можно добиться успеха в нашей стране. Мы продолжаем искать спортивные знания в Европе, проводим семинары с испанцами, голландцами и черт знает с кем. Не работают они у нас, не заходят в наших парней. «Энергетик» реально в нищете (голкиперу команды зашивали единственные бутсы за 15 минут до начала матча), доказывает, что в стране есть игроки, что возможен атакующий футбол и приемлемый результат. Все остальное - прыжки в сторону. И однозначно: сегодня не БАТЭ проиграл, выиграл «Энергетик»! И подождем Шкурина в ЦСКА. Еще споет белорусскую песню Уткин (комментатор обещал спеть песню, если Шкурин закрепится в составе ЦСКА. - Ред.) и расстроятся наши доблестные аналитики.

Кстати, матч посетил и глава АБФФ Владимир Базанов. На матче, по официальным данным, присутствовало 730 зрителей.

Во втором матче «Шахтер» в Солигорске уступил «Торпедо-БелАЗ». Кроме вратарских спасений и красивого гола бразильца Рамоса да Пеньи телезрители смотрели на полупустые трибуны стадиона «Строитель» - 1453 при вместимости 4200.

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