2020-03-20T17:53:40+03:00
Спорт
КП Беларусь

В хоккейной Америке показывают обзоры матча «Шахтер» - «Неман»

Белорусский хоккей вдруг стал популярен в мире
Захар ПЛАТОНОВ
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Иван Головатый посетил фан-сектор "Шахтера". Фото: ХК "Шахтер"Иван Головатый посетил фан-сектор "Шахтера". Фото: ХК "Шахтер"
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В среду единственный хоккейный матч, который можно было посмотреть в мире, - встреча солигорского «Шахтера» и гродненского «Немана». Об этом написали такие ведущие СМИ, как ESPN. Обзор матча даже показало местное телевидение Северной Каролины (население около 10 млн). Ведущий с долей иронии говорил, что весь мировой спорт поставили на паузу, но в Беларуси играют плей-офф хоккейного чемпионата. А дальше рассказала о каждой заброшенной шайбе («Неман» выиграл в овертайме - 4:3).

В соцсетях то ли в шутку, то ли в серьез писали: «Кто б мог подумать, что белорусский хоккей может спасти мир. Отлично сработано». А один болельщик проникся эмблемой «Шахтера», где суровый крот перекусывает клюшку: «Ничего не знаю об этой лиге, но это лого восхитительно. Мне нужно найти мерч». Кстати, матч и фан-сектор посетил генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, показав, что не боится коронавируса. А одна из букмекерских контор в Беларуси сообщила, что ставки на чемпионат Беларуси увеличились в 2,5 раза.

Обзор матча чемпионата Беларуси по хоккею "Шахтер" - "Неман" на телевидении Северной Каролины.

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