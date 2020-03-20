2020-03-20T22:33:58+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: В кризис мы уже одной ногой вступили. Главный вопрос: удастся нам эту ногу вернуть или мы туда и вторую всунем?

Президент посетил в Минске научно-производственное частное предприятие «Адани», которое экспортирует свою продукцию в 86 стран мира [видео]
Алексей БЕЛОУСОВ
Поделиться:
Президент посетил научно-производственное частное предприятие «Адани». Фото: БелТАПрезидент посетил научно-производственное частное предприятие «Адани». Фото: БелТА
Изменить размер текста:

«Адани» производит научные аналитические приборы, медицинское рентгендиагностическое оборудование, досмотровое рентгеновское оборудование, сканеры человека в полный рост, багажные и транспортные сканеры.

В прошлом году «Адани» поставил товаров на экспорт почти на 40 млн долларов, а средняя зарплата персонала, занятого в производстве, превысила 2,5 тыс. рублей, сообщает БелТА. За прошедшие годы здесь создано 545 рабочих мест.

Президент высоко оценил изготовленные на предприятии компьютерные томографы и поручил продолжить оснащение ими медучреждений страны.

Александр Лукашенко назвал компанию локомотивом инновационной продукции:

- Хотим, чтобы взяли на прицеп наши другие предприятия и тащили за собой, а они пусть производят комплектующие, - сказал президент.

Обсудили и экономическую ситуацию в стране:

- Не хочу быть банальным, просто выскажу свое мнение, - сказал президент. - Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место. В чем главный вопрос: удастся нам обратно эту ногу вернуть и рядом поставить или же мы туда и вторую ногу всунем?

И добавил:

- Надо анализировать, что мы сейчас делаем. Впереди послание президента народу и парламенту, поэтому прорабатываем и анализируем некоторые направления. Возможно, к тому времени обстановка позволит нам сделать определенные однозначные выводы.

Не обошлось и без обсуждения главной мировой темы - коронавируса. Когда один из менеджеров пожелал президенту здоровья, Александр Лукашенко в шутку ответил:

- Меня через день то хоронят, то коронавирусы, то еще что-то. (…) У меня уже во сне эти коронавирусы. Меня министр просветил. Оказывается, коронавирусы у нас давно уже знакомы. И нынешний, новый, он на 90% похож по структуре с теми. Просто на 10% им надо в чем-то разобраться. А мы начинаем тут паниковать, кричать, гвалтовать. Надо работать, как в Беларуси, тогда не будет, как в Италии, - приводятся слова президента в сюжете ОНТ.

"Меня то хоронят, то коронавирус!" Лукашенко пошутил про свое здоровье. Источник: Телеканал ОНТ

Президент подчеркнул, что в Беларуси не та ситуация, чтобы принимать жесткие меры.

- Надо людей, в конце концов, заставить отвечать за себя и за тех, кто рядом. Если ты сморкаешься, кашляешь, так не выходи на улицу и не трави других, заразу не разноси. В этом вся суть. И очень многие государства очень жесткие меры в этом плане предпринимают.

Он призвал не паниковать и не покупать в магазинах лишнее.

- У нас достаточно продуктов. Россияне, когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лукашенко о белорусах за границей: Ломятся в двери посольств, звонят в МИД - заберите нас

Президент высказался о ситуации, которая сложилась из-за закрытых границ (Читать далее)

Лукашенко: «Ситуация с коронавирусом в Беларуси не такая, чтобы принимать драконовские меры»

Такое заявление президент сделал в пятницу, 20 марта, во время посещения научно-производственного частного предприятия «Адани» (Читать далее)

Лукашенко о финансовом кризисе: Одной ногой уже вступили, теперь пытаемся вернуть ее назад!. Источник: Телеканал ОНТ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Александр Лукашенко: В кризис мы уже одной ногой вступили. Главный вопрос: удастся нам эту ногу вернуть или мы туда и вторую всунем?
Президент посетил в Минске научно-производственное частное предприятие «Адани», которое экспортирует свою продукцию в 86 стран мира [видео]
«Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии»: Премьер страны объявил о введении национального карантина
Школы, университеты и фитнес-клубы закрыты, спортивные и культурные мероприятия отменены. Людям запретили покидать регионы проживания без веских причин
Овсяный кисель, десерт архас и пальцем пиханая колбаса: чем Валентина Матвиенко может угостить Александра Лукашенко?
Белорусский президент подарил председателю Совета Федерации России книгу с белорусскими рецептами, а она пообещала приготовить на стол, как только Лукашенко приедет в гости
Новости 24
Из-за коронавируса Нацбанк Беларуси предлагает ввести кредитные каникулы для физлиц. Как это будет?
В Польше из-за коронавируса объявили эпидемию: «В ближайшие дни у нас будет 1000-2000 больных»
Минздрав о смерти женщины якобы от коронавируса в Витебске: «За последние две недели это уже 4 смерть от журналистов»
Вместит 500 бутылок или алюминиевых банок: первый таромат появился наконец-то в Минске
«Белавиа» из-за коронавируса отменила вылеты из Белграда до 12 апреля
«Останавливайся, открываем огонь!»: Эпичная погоня ГАИ в Минске за угнанным микроавтобусом
Отцу, обвиняемому в убийстве 4-летней дочки, дали 25 лет
БелЖД официально: белорусы, украинцы, литовцы и латвийцы смогут вернуться в свои страны поездами 21 и 22 марта
В Минске таксист сбил на пешеходном переходе девушку с ребенком
Из-за коронавируса вузы проведут научные конференции онлайн
Минздрав ввел новый порядок оформления электронных рецептов
Почти 300 автобусов и троллейбусов в Минске будут ходить чаще по утрам
В Министерстве образования перенесли занятия в вузах на более позднее время
Минспорта о белорусах, которые едут на отдых: «Такое поведение расценивается как безрассудное и безответственное»
Лукашенко о белорусах за границей: Ломятся в двери посольств, звонят в МИД - заберите нас