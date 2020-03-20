Александр Лукашенко: В кризис мы уже одной ногой вступили. Главный вопрос: удастся нам эту ногу вернуть или мы туда и вторую всунем?

«Адани» производит научные аналитические приборы, медицинское рентгендиагностическое оборудование, досмотровое рентгеновское оборудование, сканеры человека в полный рост, багажные и транспортные сканеры.

В прошлом году «Адани» поставил товаров на экспорт почти на 40 млн долларов, а средняя зарплата персонала, занятого в производстве, превысила 2,5 тыс. рублей, сообщает БелТА. За прошедшие годы здесь создано 545 рабочих мест.

Президент высоко оценил изготовленные на предприятии компьютерные томографы и поручил продолжить оснащение ими медучреждений страны.

Александр Лукашенко назвал компанию локомотивом инновационной продукции:

- Хотим, чтобы взяли на прицеп наши другие предприятия и тащили за собой, а они пусть производят комплектующие, - сказал президент.

Обсудили и экономическую ситуацию в стране:

- Не хочу быть банальным, просто выскажу свое мнение, - сказал президент. - Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место. В чем главный вопрос: удастся нам обратно эту ногу вернуть и рядом поставить или же мы туда и вторую ногу всунем?

И добавил:

- Надо анализировать, что мы сейчас делаем. Впереди послание президента народу и парламенту, поэтому прорабатываем и анализируем некоторые направления. Возможно, к тому времени обстановка позволит нам сделать определенные однозначные выводы.

Не обошлось и без обсуждения главной мировой темы - коронавируса. Когда один из менеджеров пожелал президенту здоровья, Александр Лукашенко в шутку ответил:

- Меня через день то хоронят, то коронавирусы, то еще что-то. (…) У меня уже во сне эти коронавирусы. Меня министр просветил. Оказывается, коронавирусы у нас давно уже знакомы. И нынешний, новый, он на 90% похож по структуре с теми. Просто на 10% им надо в чем-то разобраться. А мы начинаем тут паниковать, кричать, гвалтовать. Надо работать, как в Беларуси, тогда не будет, как в Италии, - приводятся слова президента в сюжете ОНТ.

"Меня то хоронят, то коронавирус!" Лукашенко пошутил про свое здоровье. Источник: Телеканал ОНТ

Президент подчеркнул, что в Беларуси не та ситуация, чтобы принимать жесткие меры.

- Надо людей, в конце концов, заставить отвечать за себя и за тех, кто рядом. Если ты сморкаешься, кашляешь, так не выходи на улицу и не трави других, заразу не разноси. В этом вся суть. И очень многие государства очень жесткие меры в этом плане предпринимают.

Он призвал не паниковать и не покупать в магазинах лишнее.

- У нас достаточно продуктов. Россияне, когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лукашенко о белорусах за границей: Ломятся в двери посольств, звонят в МИД - заберите нас

Президент высказался о ситуации, которая сложилась из-за закрытых границ (Читать далее)

Лукашенко: «Ситуация с коронавирусом в Беларуси не такая, чтобы принимать драконовские меры»

Такое заявление президент сделал в пятницу, 20 марта, во время посещения научно-производственного частного предприятия «Адани» (Читать далее)