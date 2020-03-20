«Динамо» Минск на своем поле проиграло «Руху» из Бреста в матче первого тура чемпионата Беларуси

20 марта на стадионе «Динамо» минские динамовцы в первом туре чемпионата Беларуси принимали «Рух» из Бреста. Как известно, Беларусь осталась единственной европейской страной, в которой не приостановили матчи футбольного чемпионата.

Вся Европа следит за чемпионатом Беларуси. Больше смотреть нечего

«Рух» - дебютант Высшей лиги. Команда была вновь создана в 2016 году, в 2018-м заявилась во Вторую лигу и быстро дошла до Высшей. Изначально «Рух» был фарм-клубом брестского «Динамо», но с прошлого сезона стал выступать как самостоятельный клуб. Но, по сути, у «Динамо» и «Руха» общего очень много. Босс «Динамо» Александр Зайцев не раз высказывался, что «Рух» ему ближе как бренд. А на фото презентации новичком «Руха» замечали атрибутика «Динамо» (вероятно, это проходило в фан-шопе «Динамо»).

Минское «Динамо» в этом сезоне уже стартовало матчами в четвертьфинале Кубка Беларуси: игры с БАТЭ получились равными, но дальше прошли борисовчане.

Матч прошел примерно по такому сценарию: динамовцы больше владели мячом, сделали много подходов к воротам соперника, но так и не смогли это материализовать в голы. Гости же в первом тайме умело воспользовались стандартным положением - забили после подачи углового (отличился украинец Ковтун). А дальше не менее умело оборонялись и отстоялись победный счет.

Пока тенденция такова: в перво туре фавориты теряют очки: борисовский БАТЭ проиграл «Энергетику-БГУ», «Шахтер» уступил «Торпедо-БелАЗ» (0:1), брестское «Динамо» сыграло вничью со «Смолевичами» (1:1).